盲眼橘貓超好戰　看不見仍「爬樹挑釁」只為搧兄弟巴掌

記者賈沐蓉／綜合報導

國外某隻叫做「衛斯理」的失明橘貓，與牠的黑貓哥哥「魔法」和鏟屎官住在一起。儘管行動不便，但仍無法限制牠有一顆好戰的心。某天飼主聽見後院有騷動，就看見衛斯理在搖搖晃晃地爬樹，堅持要給趴在屋頂上的魔法一巴掌。

▲衛斯理雖然看不見，但仍堅持爬樹挑釁哥哥。（圖／翻攝自TikTok／@magicandweasley）

影片中衛斯理小心翼翼地用爪子抓著樹幹，雖然不像正常貓咪那樣靈活，但還是順利的越爬越高，只為了跑去找自家兄弟挑釁，期間魔法趴在屋頂上觀望，發現橘貓弟弟接近後立刻出手，衛斯理也靈活的用喵喵拳回擊。平時這隻看不見的喵星人總是喜歡找兄弟打架，對此魔法也從不手下留情，兩隻經常打成一團。

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▲儘管雙目失明，但對牠的日常生活沒有太大影響。（圖／翻攝自TikTok／@magicandweasley）

▲就算哥哥在洗澡，衛斯理也會想偷偷過去揍一拳。（圖／翻攝自TikTok／@magicandweasley）

衛斯理即使看不見仍熱愛挑釁的模樣也引起許多關注，目前在TikTok已累積超過260萬次點閱，也有許多網友趣味留言，「仇恨會自己找到出路」、「牠證明了我還未完全發揮憎恨的潛力」、「這絕對是兄弟會做的事情」。

▲剛打完架的兩隻貓。（圖／翻攝自TikTok／@magicandweasley）