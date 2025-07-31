黑柴搭購物車臭臉　聽見稱讚立刻「變嘻嘻」笑容超燦爛

記者賈沐蓉／綜合報導

毛小孩雖然不會說話，但他們的表情總是能表達自己的心情。日本仙台一隻叫做舞藏（むさし）的黑柴，跟主人出門購物時發現只能待在推車裡，表情就一臉不滿，但聽到店員稱讚自己很可愛，立刻露出非常燦爛的笑容。

▲舞藏是位小男生，最喜歡聽別人稱讚自己。（圖／翻攝自X／@musashi241005）

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舞藏的兩隻前爪撐在手推車邊緣。因為不能下來走路感到非常沮喪，滿臉哀怨地瞪著鏡頭看，似乎是想說「快點放我下來！」。結果之後聽見店員在讚美自己「好可愛呢！」，瞬間從原本的臭臉變得笑容滿面，完全看不出本來不開心的樣子。目前這篇可愛的貼文在X平台已累積超過327萬次點閱。

▲原本搭推車一臉不嘻嘻，聽見有人說自己可愛立刻開始笑。（圖／翻攝自X／@musashi241005）

舞藏本狗也對自己的魅力非常驕傲，飼主更在留言區補充說明「牠太可愛了，覺得全世界的可愛都是牠的哈哈」。牠前後反差超大的表情變化也萌翻不少網友，「兩種樣子都很可愛！」、「左邊不滿，右邊滿臉笑容都好棒」、「如果有這樣的小狗...我肯定會一直盯著！」。

▲舞藏：我的笑容是最棒的！（圖／翻攝自X／@musashi241005）