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臘腸兄弟每天必吵　家裡變「侏儸紀世界」齜牙激情互嗆

▲。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

飼主小芊飼養著兩隻臘腸犬，笑稱家裡總是在上演侏儸紀世界，因為9個月大的「黑寶」總是跟5歲的狗哥哥「奶腸」吵架，雙方經常互相叫囂，戰況激烈到牙齒都露出來威嚇，就算媽媽在旁邊，也無法阻止兩隻毛毛迅猛龍的鬥嘴秀。

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▲圖左奶油色的是哥哥奶腸，圖右黑色四目則是弟弟黑寶。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奶腸窩在媽媽腳邊，對著小弟弟齜牙咧嘴罵髒話，而黑寶也不甘示弱地張嘴嗆回去，現場戰況非常激烈。小芊表示因為兩隻狗的年齡差距太大，兄弟關係永遠時好時壞，黑寶又會好奇偷打哥哥，「牠會覺得用一下而已又沒關係，然後就哼來哼去」，就連誰玩玩具也得爭個輸贏，「家裡只有吃飯跟睡覺是安靜的」。

▲。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻狗狗經常吵架，戰況十分激烈。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲玩玩具也必須先吵一架決定順序。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲只有吃飯睡覺的時候是安靜的。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然黑寶奶腸總是每天必吵，但從未爆發過肢體衝突，總是坐在搖滾區觀賞的飼主也非常驚訝，「牠們好奇怪，都沒有咬起來過」。不少Threads網友也被牠們吵架時的混亂場面逗樂，「為什麼連吵架都那麼可愛啦」、「一定要這麼兇就對了哈哈」、「真的，臘腸狗時時都是這副嘴臉」。

▲。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在吃飯的黑寶。（圖／Threads@qianli.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 狗狗鬥嘴兄弟可愛搞笑

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