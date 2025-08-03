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美短睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

Toby是隻5歲的小朋友，喜歡把自己伸展成長長一條入睡

記者賈沐蓉／採訪報導

5個月大的美國短毛貓「Toby」是隻帥氣的小男生，特別喜歡用「一條貓」的姿勢入睡。這天飼主洪小姐就看見牠非常筆直的趴在床上，似乎完全不覺得這個睡姿會身體僵硬，甚至還記得把兩隻前爪收好，彷彿是某種神秘的謎之生物。

▲。（圖／Threads@toby250215）

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▲Toby是隻五歲的小朋友，喜歡伸展成一長條入睡。（圖／Threads@toby250215）

Toby在鏟屎官的床上臉朝下趴好，睡得正香的同時還不忘把手藏進身體下方，只留下尾巴與後腳在外面，就像一條又長又扁的花紋海參。洪小姐與《ETtoday寵物雲》分享，Toby還蠻喜歡這種拉長型睡姿，經常在梳妝台、地墊或床上變成直挺挺的一條，但遇見爬架上的太空艙就會筋骨軟Q的填滿整個圓盆，再次印證貓咪是液體。

▲。（圖／Threads@toby250215）

▲睡著還不忘把手手收好。（圖／Threads@toby250215）

Toby除了「為貓正直」外，睡眠時長也不一定，但總會貼心地配合鏟屎官的作息。飼主透露自家主子「通常晚上會睡比較久，只要不吵到牠」，然後早上7點準時咬人起床服侍。現在還是小朋友的牠正值牙齒癢的時候，總是會鬼鬼祟祟的想偷咬洪小姐的腳，個性撒嬌的牠還特別喜歡刷存在感，看見媽媽打遊戲也要過來擋住螢幕。

▲。（圖／Threads@toby250215）

▲地墊上也可以拉長變一條。（圖／Threads@toby250215）

▲。（圖／Threads@toby250215）

▲在太空艙裡就會變成一碗。（圖／Threads@toby250215）

洪小姐將Toby的神奇睡姿分享製Threads，意外吸引許多網友的注意，也有其他貓奴分享自家變成長條的主子，「我下班回家差不多也長這樣」、「我家的，這樣看起來有沒有像蛋餃？」、「這樣才不會脊椎側彎」。

▲。（圖／Threads@toby250215）

▲在媽媽打電動時完美擋住螢幕。（圖／Threads@toby250215）

關鍵字： 貓咪睡姿Toby萌寵笑話

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