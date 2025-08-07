騎車遇「眨眼貓頭鷹」車禍飛不動　救援被鴉群包圍虎視眈眈

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位暱稱チビカブ的網友在一次騎車外出時，在茨城的某條鄉間小路上意外撞見一團古怪的鴉群正在包圍某樣東西，等靠近才發現居然是一隻野生貓頭鷹，因為失去飛行能力反而變成獵物，當他拍照時還俏皮地對鏡頭眨了眨眼。

▲網友只是騎車出門，結果在路邊遇見被烏鴉圍攻的貓頭鷹。（圖／翻攝自X／@AA01superCub）

照片中一團灰棕色的小毛球窩在馬路邊緣的落葉堆，發現有人拍照時還現場表演wink。根據チビカブ先生在貼文與留言中的說明，鴉群暫退後他也猶豫過是否要介入大自然的食物鏈，但發現貓頭鷹有因車禍骨折後還是決定出手，把牠從路邊移到相對安全的位置，期間烏鴉們仍在不遠處包圍著牠們，一人一鳥就這麼被困住了。

▲貓頭鷹因為車禍骨折無法飛行，變成烏鴉的攻擊目標。（圖／翻攝自X／@AA01superCub）

▲對著鏡頭眨眼非常可愛。（圖／翻攝自X／@AA01superCub）

當時這位騎士也向附近的野生動物救傷中心求援，結果他們9點才開門，期間有看到貼文又住在附近的網友伸出援手，帶來毛巾、紙箱暫時安置鳥兒，外加飲料給救援者補充水分，最後他們也順利將貓頭鷹送到救傷中心，而這段奇妙的經歷也在X上吸引廣大網友關注，目前已累積超過1445萬次點閱。

▲後來被去救傷中心治療了。（圖／翻攝自X／@AA01superCub）