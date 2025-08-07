出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

記者賈沐蓉／採訪報導

不少汪星人雖然身體長大，但內心還是認為自己是一隻小狗狗。今年六歲的白柴「Milky」自己鑽到在家裡的椅子底下玩，結果滿是肉肉的身體擠得進卻出不來，小手在地上賣力的划動，跑出來的瞬間就像一條白色糯米腸。

▲這是Milky，飼主一家人眼中的小公主。（圖／Threads@the_617提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Milky的上半身已經擠出椅子外，下半身還卡在裡面，前爪努力地在地板上游著「狗爬式」，連耳朵都認真到開飛機。順利脫困後還象徵性地把身上的水甩乾，笑瞇瞇的搖尾去找正在錄影的爸爸撒嬌，讓目睹一切的飼主都忍不住吐槽，「孩子，妳已經不是以前那隻小狗狗了」。

▲自己鑽到椅子底下，結果卡住出不來。（圖／Threads@the_617提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲還是小小狗時期的Milky。（圖／Threads@the_617提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Milky爸與《ETtoday寵物雲》分享，椅子下方的空間一直都是是愛犬的秘密基地，「 有時候是調皮亂咬東西進去，或是就只是想待在裡面」，不過從今年開始發現進出逐漸困難，至於現在狗女兒的體重到底發展到哪裡，也非常幽默地表示，「這是女生的秘密！」。

▲跟爸爸一起出門吃飯，獲得雞胸肉。（圖／Threads@the_617提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當初Milky是飼主朋友家狗狗生的小孩，而他們領養了其中一隻，「很幸運的有機會把牠接回我們家」，特技之一則是瞇瞇眼飛機耳迎接爸爸與家人回來，脾氣好到肚子被當成太鼓拍也不會生氣，甚至還會主動打開用毛肚肚療癒爸爸的心。