奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

▲鏟屎官用特效拍貓，結果主子全變醜萌大眼怪。（圖／Threads@cannedshark_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

黑貓「Kuro」與賓士「垮頌」是一對高顏值母女，這天鏟屎官鯊魚罐頭閒到沒事做，於是無聊用特效濾鏡幫兩位主子拍照，結果兩位主子直接變成某種神秘生物，尷尬又不失禮貌的表情也讓奴才笑翻，並強烈建議其他貓奴也該試試看。

▲前面的賓士是女兒垮頌，後方黑貓則是媽媽kuro。（圖／Threads@cannedshark_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在特效的加持下，Kuro與垮頌的眼睛變得又凸又醒目，細長的瞳孔與放大的虹膜讓雙目變得不成比例，兩隻「醜萌大眼怪」搭上縮小的臉與大大的耳朵後，意外變得莫名有喜感，完全看不出原本是美女貓。當問及貓咪本尊的想法時，飼主則表示，「兩隻應該都很無奈，爸爸笑到快死牠們一點反應都沒有」。

▲垮頌的眼睛變得像探照燈。（圖／Threads@cannedshark_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原本是一隻高顏值美女貓。（圖／Threads@cannedshark_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Kuro曾是鏟屎官家附近的浪貓，被現任主人誘捕回家收編，還因為怒揍奴才被臨時命名為「暗黑大法師」，帶去找獸醫後才發現懷孕，後來生下四隻小貓，其中三隻也都順利送養，只留下垮頌跟媽媽作伴。剛開始Kuro也非常不親人，咬爆飼主的手外被拍屁股也會低吼，現在雖然已經比較放鬆但還是會打人，還是會半夜陪女兒玩的好媽媽！

▲Kuro：人家明明那麼漂亮欸！（圖／Threads@cannedshark_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）