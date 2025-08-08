水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

★★★ 內含清晰無碼蟲蟲照，介意者慎入！！★★★

★★★ 內含清晰無碼蟲蟲照，介意者慎入！！★★★



記者賈沐蓉／綜合報導

蒼蠅是大家公認的害蟲之一，在吃飯時尤其不想看到。這天網友陳先生吃飯時剩下一顆湯餃，只是不小心讓食物離開視線一下下，水餃就變成了某隻蒼蠅媽媽的產房，麵皮邊緣擠滿一大坨白色的蟲卵，讓不少網友看了也大喊噁心。

▲網友飯吃到一半，結果剩下的水餃變成蒼蠅產房。（圖／Threads@easy0627提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中蒼蠅媽媽停在食物上，隨著鏡頭拉近可以清楚的看見牠的產卵管從屁股尾端伸出，緩慢抽動將卵塊推到水餃皮的彎曲位置，儘管食物才離開主人的視線不到五分鐘，但整個皺摺部份都已經被一顆顆「白色米粒」塞滿。生到忘我的牠完全沒發現有人旁觀，一點逃跑的意思都沒有，不過這成為了牠蟲生的最後遺照。

▲產卵中的蒼蠅媽媽。（圖／Threads@easy0627提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲只是離開5分鐘，皺摺就被蒼蠅卵佔滿。（圖／Threads@easy0627提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於這些「現場生蛋照」實在太清晰，Threads網友除了表示作嘔外，還有不少人紛紛敲碗求手機型號，「原本以為是什麼很高級的米」、「好厲害的鏡頭，但是真的太噁心了」、「想知道是什麼手機拍的！這麼高清！！」。

▲水餃變得完全不能吃。（圖／Threads@easy0627提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由於照片太清楚，一堆網友都在留言求型號。（圖／Threads@easy0627提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）