高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

▲高雄某位女童在直播時多次將貓咪抓起來拋接，目前該段影片已遭到刪除（圖／翻攝自Facebook）

記者賈沐蓉／綜合報導

8月3日當天，高雄市一名女童於自家臥室直播時，突然抓起家中飼養的虎斑貓玩「風火輪」。即使貓咪掙扎並試圖逃脫，仍被女童重新抓回拋接數次。目前高雄市動物保護處已接獲民眾檢舉，現在正請警方協助調查當事人身分。

▲女童抓著貓咪的後腳，將牠往空中拋。（圖／翻攝自Facebook）

根據直播內容，可以看見女童抓住貓咪的後腳，由下往上扯離地面甩動，嘴裡還不忘跟觀眾炫耀，第二次甚至讓貓咪騰空轉了一圈，還差點失手沒接住。後來貓咪嘗試逃跑，即使哈氣反抗卻又被女童一把抓回來抱在懷裡，甚至三度遭到橫向拋飛，最後她將貓咪丟到櫃子上，用力地巴了一下對方後表示「假裝沒看到喔，因為這是我養的貓！」，最後才結束直播。



▲貓咪騰空後，女童差點沒接住。（圖／翻攝自Facebook）



目前該段影片已遭到刪除，但仍有不少網友翻攝紀錄。高雄市動物保護處段奇漢副處長表示，目前他們尚未找到該名當事人，因此還不能確定貓咪是否有受傷。同時他也聲明，若女童的行為真的有造成貓咪受傷，將違反《動物保護法》第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，將依第30條之1處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。

▲貓咪被丟到櫃子上後還被巴頭。（圖／翻攝自Facebook）