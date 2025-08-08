ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

▲高雄某位女童在直播時多次將貓咪抓起來拋接，目前該段影片已遭到刪除（圖／翻攝自Facebook）

記者賈沐蓉／綜合報導

8月3日當天，高雄市一名女童於自家臥室直播時，突然抓起家中飼養的虎斑貓玩「風火輪」。即使貓咪掙扎並試圖逃脫，仍被女童重新抓回拋接數次。目前高雄市動物保護處已接獲民眾檢舉，現在正請警方協助調查當事人身分。

▲。（圖／翻攝自Facebook）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女童抓著貓咪的後腳，將牠往空中拋。（圖／翻攝自Facebook）

根據直播內容，可以看見女童抓住貓咪的後腳，由下往上扯離地面甩動，嘴裡還不忘跟觀眾炫耀，第二次甚至讓貓咪騰空轉了一圈，還差點失手沒接住。後來貓咪嘗試逃跑，即使哈氣反抗卻又被女童一把抓回來抱在懷裡，甚至三度遭到橫向拋飛，最後她將貓咪丟到櫃子上，用力地巴了一下對方後表示「假裝沒看到喔，因為這是我養的貓！」，最後才結束直播。
▲。（圖／翻攝自Facebook）

▲貓咪騰空後，女童差點沒接住。（圖／翻攝自Facebook）

目前該段影片已遭到刪除，但仍有不少網友翻攝紀錄。高雄市動物保護處段奇漢副處長表示，目前他們尚未找到該名當事人，因此還不能確定貓咪是否有受傷。同時他也聲明，若女童的行為真的有造成貓咪受傷，將違反《動物保護法》第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，將依第30條之1處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。

▲。（圖／翻攝自Facebook）

▲貓咪被丟到櫃子上後還被巴頭。（圖／翻攝自Facebook）

關鍵字： 虐貓高雄女童動物保護直播

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好阿金不養嗎？】誠心推薦大家養黃金獵犬 不拆家不玩泥超讚：)

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

膽小阿金被寶寶融化　從「狂後退→翹屁邀玩」現在變好麻吉

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

騎車遇「眨眼貓頭鷹」車禍飛不動　救援被鴉群包圍虎視眈眈

貪玩虎斑偷翻垃圾　幫自己「蓋布袋」倒車落跑還打碎家具

短腿汪愛玩足球　擔任「毛毛守門員」飛撲攔截功力一流

就是不走！黑柴趴地與奴才「拉鋸到天黑」　結果只動上半身

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

肉肉太香！誘捕浪貓節育送養　自家貪吃狗參一咖被「誤捉」進籠

放飯時間到！貴賓急得快說出話　鼻子噴氣、手手怒撥碗架狂示意

小貓差點被火化

小貓差點被火化2

鳳頭鸚鵡學貓叫

棕棕新家「打造中」　領養人為牠重整草皮：希望盡快接回家

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

皮膚病小狗差點被安樂死　女孩放學回家「見到牠」激動落淚

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

東森寵物「88趴趴節」每天領88折　金萌卡還加碼專屬回饋

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

「母乳冰淇淋」紐約排爆！　民眾試吃驚呆：讓我心裡一震

喝牛奶易長痘痘？營養師：會不會冒痘是因人而異

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

101歲抗戰老兵王榮年康復出院　三總醫護父親節獻上敬意

西方憂中國武力犯台！金融時報：台灣人更怕「內應」不戰奪權

巨大上半年EPS 1.42元　庫存已恢復至疫前健康水準「代工業務成長30%」

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣到罵2次髒話：民進黨怎談得那麼爛

住喜來登贈3家美食券、100元乘車金　板橋趣桃全新主題房2699元起

寵物動物熱門新聞

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

水餃變蒼蠅產房　邊緣全是白米粒

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

嘉義演奏電吹管…綠鬣蜥囂張入鏡合影

誘捕浪貓節育　籠內是自家貪吃狗

小狗差點安樂死現身她家　女孩落淚

棕棕新家打造中　領養人為牠整草皮

失去父母　孤兒袋鼠抱泰迪熊取暖

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

浪浪天守家門口　女收編後「又帶小貓蹭住」

本來想養黑貓　女被收容所虎斑貓「伸手手」收服

阿金見寶寶就逃　被融化後變麻吉

小貓咬壞最愛玩具　暖心獸醫動「緊急手術」搶救

讀者迴響

熱門新聞

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

水餃變蒼蠅產房　邊緣全是白米粒

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

嘉義演奏電吹管…綠鬣蜥囂張入鏡合影

誘捕浪貓節育　籠內是自家貪吃狗

小狗差點安樂死現身她家　女孩落淚

棕棕新家打造中　領養人為牠整草皮

失去父母　孤兒袋鼠抱泰迪熊取暖

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

浪浪天守家門口　女收編後「又帶小貓蹭住」

本來想養黑貓　女被收容所虎斑貓「伸手手」收服

阿金見寶寶就逃　被融化後變麻吉

小貓咬壞最愛玩具　暖心獸醫動「緊急手術」搶救

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

熱門寵物影片

更多
【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面