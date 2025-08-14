獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

▲哈姆被獸醫說膀胱大，某天奴才就鏟到巨大雞排。（圖／網友Threads@x_chi.7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑貓「哈姆」是被領養回家的小男生，某天媽媽正在鏟屎，居然挖出巨無霸貓砂球，彷彿即將下鍋的炸物。突然想到以前獸醫提醒牠主子的膀胱比較大，當時並不明白是什麼意思，但目睹牠居然製造出如此驚人的「產物」瞬間理解。

▲哈姆今年3歲，是被媽媽領養回家的浪浪。（圖／網友Threads@x_chi.7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哈姆媽媽一鏟下去，立刻挖出一塊巨大「裹粉雞排」，在砂鏟上堆出一座小山，從半空垂下幾乎差點要碰到在盆裡的貓砂。當貓砂球們通通躺在垃圾桶後，更可以看見它們驚人的厚度，可見它們吸收了多少貓尿。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，儘管哈姆有個大膀胱，但上廁所的速度意外的快，自己也會用罐頭騙牠補充水分，「但牠本身也愛喝」。

▲哈姆尿出的巨大貓砂塊們。（圖／網友Threads@x_chi.7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈姆很喜歡窩在媽媽床上。（圖／網友Threads@x_chi.7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

前陣子的哈姆還有短暫的泌尿道問題，看過醫生後奴才用「處方飼料＋保健品」雙管齊下，現在已經是隻能在貓砂裡尿出一隻巨龍的健康貓貓。Threads網友也對哈姆尿出的巨大砂塊感到驚訝，更有貓奴敲碗求貓砂品牌，「這個有在健康的」、「怎麼有辦法尿一個鐘乳石」、「請問貓砂有連結嗎！看起來好讚」。

▲曾經有泌尿道問題，但現在已經康復許多。（圖／網友Threads@x_chi.7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈姆：我的尿尿很多，身體很健康喔！（圖／網友Threads@x_chi.7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）