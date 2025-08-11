家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

記者賈沐蓉／採訪報導

一隻手不夠用！網友「四貓媽媽」家裡迎來了一位新生兒，當她在哄寶寶睡覺時，玳瑁貓「蛤罵」居然也過來撒嬌討拍屁屁。媽媽只好左手抱小孩，右手輪流幫兩隻拍背打屁股，忙到她忍不住感嘆「家裡太多生物要我拍拍了」。

▲蛤罵本喵，一隻喜歡拍屁屁的7歲女生。

蛤罵坐在鏟屎官面前，翹起屁股享受摸摸服務，但小寶寶卻開始躁動。媽媽只好改成一邊固定拍幾下，然後再換另一隻，期間蛤罵一直在奴才腿邊徘徊，耐心地等她有空幫忙。四貓媽媽表示，家裡的貓咪都是拍屁屁愛好者，但自己只會偶爾輕拍，「因為那邊神經分佈比較多，沒拍好容易受傷！會用摸摸或抓抓替代」。

▲媽媽一下拍小孩，一下又要拍蛤罵。

▲只比健康餐盒大一點，體重3公斤。

飼主也試過用腳幫蛤罵拍屁股，但接受度似乎普普，平時的牠會主動過來蹭媽媽的手討摸，晚上更要黏著人一起睡，家裡來了小嬰兒後也是和平共處，「偶爾可以跟寶寶和我一起睡覺」。媽媽帶小孩回家前也有事先準備，拿嬰兒的尿布回家與播放哭聲讓貓咪減敏，雖然主子一開始也會避開嬰兒，但現在已經逐漸適應，「寶寶哭寶寶的，貓咪睡貓咪的」。

▲平時也非常喜歡黏著奴才。





▲蛤罵：拍屁屁真的很舒服喔！