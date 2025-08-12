爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

▲余小姐在爬陽明山時，發現了迷你版烈空座。（圖／山友余小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

在登山時，路上偶爾會遇見一些意想不到的驚喜。山友余小姐在爬陽明山時，意外在樹上看見一隻神似「迷你版烈空座」的毛毛蟲。儘管牠的體型嬌小，但有氣勢十足的觸角與鬍鬚，還現場表演「龍抬頭」，讓她感覺自己超級幸運。

▲抬起頭的樣子就像隻小龍。（圖／山友余小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中的牠在樹幹上爬行，雄赳赳氣昂昂的揚起上半身，4根翠綠的突棘彷彿是龍角與觸鬚，小小的3對前足則變成了龍爪，看起來可愛與帥氣兼具。余小姐推測，這隻小青龍可能是姬雙尾蝶的幼蟲，這種昆蟲屬於台灣特有亞種，主要分布在台灣的低中海拔山區，幼蟲以水麻、山黃麻、台灣朴樹與墨點櫻桃等為食，成蟲則會吸食樹汁或死屍、腐果的汁液。

▲四根突棘看起來就像是龍角與鬍鬚。（圖／山友余小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姬雙尾蝶的成蟲，在低中海拔山區都有機會看見。（圖／翻攝自農業知識入口網）

余小姐將這場奇遇分享至臉書社團中，不少網友也紛紛表示羨慕，甚至還有網友懷疑是不是AI生成的照片，「好酷喔，像龍寶寶」、「快說，你是不是用AI騙我們？」、「原來龍的傳說原型是隻蟲！」，更有寶可夢的粉絲開玩笑說，牠未來會肯定會進化，「原來烈空座小時候真的是綠毛蟲」。

▲姬雙尾蝶幼蟲：我長得很像烈空座吧！（圖／山友余小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）