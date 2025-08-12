ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
猴硐三貓「後背遭切開」血肉都外露　志工曝：明顯人為造成

▲。（圖／侯硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲猴硐的貓咪們背後遭到利器劃開，明顯是由人為造成。（圖／猴硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

上禮拜天（8月10日），猴硐貓村的志工發現一隻叫做「華安」的貓咪後背遭到利器劃開，傷勢嚴重血紅色的皮肉外露，顯然是由人為所造成，追查之下發現同時期已有3隻貓咪受害。目前其中兩隻貓咪「小飛」、「便當」已由新北市動物保護處接手治療，但華安仍在外遊蕩。

▲。（圖／侯硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小飛是被劃傷的貓咪之一，目前正在板橋公立動物之家治療。（圖／猴硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／侯硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲便當也在同樣的地點接受治療。（圖／猴硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

猴硐貓友社的志工吳小姐透露，社團在在8月9號收到小飛受傷的消息，並由送往板橋公立動物之家治療。隔天當地店家目睹受傷的華安跑進店裡，試圖誘捕但失敗，吳小姐將現場照與其他志工分享，經動物之家的獸醫比對後發現傷勢幾乎一致，「傷口都非常平滑，我們懷疑是人為的」。昨天下午他們又發現同樣受傷的便當，並很幸運地將牠順利送醫。

▲。（圖／侯硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲華安也是被劃傷的貓咪，志工正在誘捕中。（圖／猴硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

吳小姐表示，目前已經就醫的兩隻貓狀況一好一壞，小飛的身體較好所以傷勢穩定，但便當的傷口更深所以比較危險，目前志工們也已經向侯硐派出所報案，也在持續積極誘捕華安中。

▲。（圖／侯硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲12日上午志工有看到華安的蹤影，但目前尚未誘捕成功。（圖／猴硐貓友社志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

