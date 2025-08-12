ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

▲。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲黃豆乳的毛隨著長大褪色，但表情仍舊一模一樣。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

米克斯汪「黃豆乳」今年6歲，飼主侯怡君看到臉書跳出愛犬5年前的照片，驚覺這幾年來愛犬居然「褪色」這麼多！臉上原有的招牌黃面罩現在完全被白毛取代，一點看不出曾經存在的痕跡，但瞇瞇眼愛睏臉倒是跟照片裡的一模一樣。

▲。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原本的黃毛已經跟白色的部份融合。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

原本黃豆乳臉上左右兩側都是黃色的毛，但隨著長大逐漸「被漂白」，現在已經跟正中央的白色完全合而為一，從黃豆乳變成白豆乳，就連媽媽也忍不住笑稱，「我兒子是不是被調包了哈哈」。不過身上其他黃色斑點倒是非常頑強地倖存，以侯小姐只要拿牠的胖胖後背放水果，就可以迅速獲得一個超漂亮的大理石花紋狗狗桌。

▲。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲一歲時還帶著招牌黃眼罩。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲2歲左右時也黃色部份依然明顯。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

儘管毛色像是換了一隻狗，但黃豆乳還是家裡最受寵的小王子，在家裡最愛的人則是爸爸，不吃早餐被罵時就要擠到膝蓋上討拍，晚上睡覺就會化身「狗小王」偷偷躺在爸爸身邊，就連睡姿都可以百分百同步。雖然牠也會找媽媽一起睡，但偏偏硬要擠在兩腿中間，讓她被鎮壓一整晚。

▲。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲但最愛的人一直是爸爸，被罵還去找人撒嬌。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

黃豆乳長大後「判若兩狗」的樣子被飼主分享至臉書粉專「有點毛毛的」，不少鏟屎官也分享自家毛孩長大後外表變化劇烈的狀況，「我們家的也是一樣，蒙眼面罩不見了」、「我家的小時候是四眼，長大後就摘掉眼鏡了」、「只是白頭髮多了點」。

▲。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲一人一狗睡姿神同步。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲偶爾也會變成爸爸的小王。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

 

關鍵字： 狗狗成長毛色變化寵物愛犬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

哈士奇「逃避蓮蓬頭」拒洗澡　見水打開閉眼轉頭裝沒事

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

膽小阿金被寶寶融化　從「狂後退→翹屁邀玩」現在變好麻吉

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

去爺爺奶奶家太開心　黃金獵犬「甩小包包飛撲」爆紅：根本是毛孫

熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

貓咪幫法鬥舔毛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

快速道路救小狗

姊模仿喪失走路下秒慘摔　貓回頭傻眼：妳幹嘛啦！

鳳頭鸚鵡學貓叫

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

玄鳳鸚鵡「模仿iPhone鬧鐘聲」成功叫醒主人　網笑：沒有貪睡鍵

乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

瘦小身影車道遊走　她撈起失智貴賓暖安撫「遇到我很讚喔」

法鬥偷吃貓大便「掀翻貓砂盆」窘卡住　媽媽傻眼先拍照再救

養30多年鱷龜被人抱走！女主人急懇求：千萬別殺牠

以為是玩具　女發現垃圾箱爬出「6公尺巨蟒」捕蛇專家徒手捕獲

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

楊柳襲台「高雄山區有致災風險」　市府急送23部發電機備援

楊柳中颱逼近　台電台南、新營區處全力戒備196人57車待命防颱

《母胎單身》李陶近況曝光！　被醫警告恐失明：幾乎看不見

宏國總統候選人喊復交台灣　外交部：符合我國利益尊嚴願積極促成

連兩季「年度籃板王」沒續約　雲豹宣布威廉斯等3洋將離隊

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

澎湖男載妻「幼子抱中間車禍亡」　民眾獻花哀悼：小寶貝不痛了

只上1.5天班就住院！他收6月薪資單傻了　被扣到「-5千元」

楊柳「核心非常小」　粉專估這3地登陸：風雨將十分猛烈

楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感　明天午後南部雨量可觀

寵物動物熱門新聞

小黑叼香腸走路萌翻　爽到走路都有風

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘況曝

養30多年鱷龜被人抱走　女主人懇求：別殺牠

汪長大黃面罩不見　感覺判若兩狗

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

騎車遇眨眼貓頭鷹　還被鴉群包圍

法鬥偷吃貓大便　掀翻貓砂盆窘卡住

邊牧貓兒子不給摸　饋頭擋住全身

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

玄鳳鸚鵡模仿iPhone鬧鐘聲　叫醒主人

橘貓幫土地公舔毛　阿嬤先錄影再說

讀者迴響

熱門新聞

小黑叼香腸走路萌翻　爽到走路都有風

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘況曝

養30多年鱷龜被人抱走　女主人懇求：別殺牠

汪長大黃面罩不見　感覺判若兩狗

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

騎車遇眨眼貓頭鷹　還被鴉群包圍

法鬥偷吃貓大便　掀翻貓砂盆窘卡住

邊牧貓兒子不給摸　饋頭擋住全身

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

玄鳳鸚鵡模仿iPhone鬧鐘聲　叫醒主人

橘貓幫土地公舔毛　阿嬤先錄影再說

貓咪小孩同時要拍拍　媽手不夠用

熱門寵物影片

更多
熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

貓咪幫法鬥舔毛

貓咪幫法鬥舔毛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面