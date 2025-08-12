米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

▲黃豆乳的毛隨著長大褪色，但表情仍舊一模一樣。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

米克斯汪「黃豆乳」今年6歲，飼主侯怡君看到臉書跳出愛犬5年前的照片，驚覺這幾年來愛犬居然「褪色」這麼多！臉上原有的招牌黃面罩現在完全被白毛取代，一點看不出曾經存在的痕跡，但瞇瞇眼愛睏臉倒是跟照片裡的一模一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原本的黃毛已經跟白色的部份融合。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）



原本黃豆乳臉上左右兩側都是黃色的毛，但隨著長大逐漸「被漂白」，現在已經跟正中央的白色完全合而為一，從黃豆乳變成白豆乳，就連媽媽也忍不住笑稱，「我兒子是不是被調包了哈哈」。不過身上其他黃色斑點倒是非常頑強地倖存，以侯小姐只要拿牠的胖胖後背放水果，就可以迅速獲得一個超漂亮的大理石花紋狗狗桌。

▲一歲時還帶著招牌黃眼罩。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）



▲2歲左右時也黃色部份依然明顯。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

儘管毛色像是換了一隻狗，但黃豆乳還是家裡最受寵的小王子，在家裡最愛的人則是爸爸，不吃早餐被罵時就要擠到膝蓋上討拍，晚上睡覺就會化身「狗小王」偷偷躺在爸爸身邊，就連睡姿都可以百分百同步。雖然牠也會找媽媽一起睡，但偏偏硬要擠在兩腿中間，讓她被鎮壓一整晚。

▲但最愛的人一直是爸爸，被罵還去找人撒嬌。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

黃豆乳長大後「判若兩狗」的樣子被飼主分享至臉書粉專「有點毛毛的」，不少鏟屎官也分享自家毛孩長大後外表變化劇烈的狀況，「我們家的也是一樣，蒙眼面罩不見了」、「我家的小時候是四眼，長大後就摘掉眼鏡了」、「只是白頭髮多了點」。

▲一人一狗睡姿神同步。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）

▲偶爾也會變成爸爸的小王。（圖／有點毛毛的／侯怡君提供）