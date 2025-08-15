德州「14歲雞阿嬤」破金氏紀錄　每天散步看電視快樂養老

This is Pearl, who is the world's oldest chicken at the age of 14 years and 69 days old pic.twitter.com/Di0ui6UFsQ — Guinness World Records (@GWR) August 12, 2025

記者賈沐蓉／綜合報導

一般來說，家雞的平均壽命落在5到6年，那住在美國德州的母雞珍珠（Pearl）絕對可以說是「雞瑞」。2011年出生的牠現在已經14歲，雞生中經過浣熊攻擊、腿部骨折等磨難，現在則住在飼主索尼婭家裡，晚年嗜好之一則是看電視。

▲珍珠2011年出生，現在已經是14歲的老奶奶。（圖／翻攝自Guinness World Records）

14年前的珍珠剛被孵化器孵化，像隻普通的家禽跟同伴住在雞舍裡，在成長過程中得過水痘、關節炎，但仍頑強地活到現在。因為雞舍的環境已經不再適合這位阿嬤，所以索尼婭替牠在洗衣房裡搭了一個新家，現在珍珠每天的養老生活就是出門散步，在太陽下伸展僵硬的翅膀與爪子，而德州的高溫會讓牠開始喘氣，所以索尼婭不會讓牠在戶外待太久。

▲珍珠正在外面散步。（圖／翻攝自Guinness World Records）

▲牠在洗衣房裡的雞窩。（圖／翻攝自Guinness World Records）

後來這位雞奶奶在今年5月12號獲得了金氏世界紀錄認證，正式獲得「現存最老的雞」的頭銜，在獲得認正當天還下了一顆蛋。現在的牠每天日常娛樂是看電視，每次聽見聲音就會走進客廳。平時飼主也會替牠準備健康餐點，包含新鮮菠菜、蔬菜水果與堅果拼盤，最重要的雞飼料也必不可少。除了珍珠外，家裡還有兩隻貓咪，而這位牠也跟兩位喵星人相處和諧。

▲現在珍珠每天都過著散步看電視的養老生活。（圖／翻攝自Guinness World Records）