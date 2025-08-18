萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做潔莉（Jelly）的汪星人超愛玩「你丟我撿」遊戲，這天飼主柯林斯（Collins）與狗女兒在河邊散步，把小石頭丟到淺灘跟牠玩遊戲，沒想到潔莉一頭埋進水裡後叼出一超巨大的石塊，還滿臉驕傲地等著主人稱讚。

▲潔莉去追爸爸丟出的小石頭，結果叼回一顆放大版。（圖／翻攝自TikTok／@collinsbrothers）

影片中的潔莉看見小石子落入水中，立刻毫不猶豫地衝過去，整顆頭栽進水裡尋找爸爸剛丟的石頭，只有一個毛茸茸的屁股露在外面。沒想到等潔莉再次抬頭，嘴巴裡咬著的卻是一顆「XXXL尺寸」的巨石，而牠似乎對自己的表現感到無比驕傲，瀟灑地甩乾毛髮中的水上岸後，還滿臉開心地等著柯林斯給予讚美。

▲潔莉像石頭落水的方向衝刺。（圖／翻攝自TikTok／@collinsbrothers）

▲一頭埋進水裡搜尋，結果帶上來超大一顆。（圖／翻攝自TikTok／@collinsbrothers）

▲潔莉：偶很厲害對吧！（圖／翻攝自TikTok／@collinsbrothers）

面對明顯拿錯東西的愛犬，飼主也是好笑又無奈「我很確定這不是同一顆...」。之後柯林斯又帶牠去河邊玩，同樣丟了小石頭給牠找，這次的潔莉則發揮了永不放棄的精神，儘管沒有搜尋到戰利品，但還是很盡責地多次把低頭在水中尋找。