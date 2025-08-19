原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

記者賈沐蓉／綜合報導

養貓家庭中迎來新貓時，原住民貓咪的反應總是讓人好奇。日本虎斑貓皮皮（ぴっぴ）是飼主從外面救援回來的小浪浪，超愛挑釁家裡的原住民貓小丸（まる），但對方總是可以穩穩地鎮壓牠，滿臉輕鬆地看著小屁孩在底下又踢又打。

▲小丸是一隻3歲的曼赤肯，皮皮則是救援回來的虎斑貓。（翻攝自X／@maruchannel0820）

小丸用上半身表演「泰山壓頂」牢牢控制住皮皮，儘管小貓舉起前爪用力推牠的臉，後腳還拼命地想踹對方肚子，但對方看起來仍是滿臉餘裕，根本不把小貓的反抗放在眼裡。最初小丸的確對這隻新來的小傢伙充滿戒心，後來雙方逐漸習慣彼此。現在兩隻貓的關係也不算差，但打打鬧鬧已經變成牠們的一種相處模式。

▲小丸輕鬆壓制住皮皮。（翻攝自X／@maruchannel0820）

▲雖然牠們總在打架，但關係其實不差。（翻攝自X／@maruchannel0820）

現在就算皮皮把大貓的尾巴當逗貓棒，小丸也不會真正發火出手，只是象徵性地揮幾下爪子。牠輕鬆壓制新貓咪的表情在X平台吸引了超過143萬次點閱，網友也對牠即使在打架也一派悠閒的態度逗樂，「小丸果然是前輩呢」、「身上有種強者的感覺」、「這兩個好朋友真可愛」。