ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

記者賈沐蓉／採訪報導

竹東網友BoBo在家中途了幾隻小奶貓，其中一隻綽號「撇眼」的小虎斑最近成功學會上廁所，小小一隻蹲在沙盆裡，滿臉認真用力尿尿，就連小尾巴都在不停抖動。從小幫牠把屎把尿的媽媽目睹小貓跨出喵生一大步，自己也是感動萬分。

▲。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲撇眼是曾經是隻浪浪，被救援後輾轉來到BoBo家中途。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

小撇眼在沙盆裡蹲下，尾巴用力到變成「響尾喵」，中途表示現在牠用貓砂上廁所的成功率已經有一半以上，更在不久前解鎖便便技能，在奶貓還不會自己尿尿前，BoBo自己會用衛生紙幫牠催尿催便，「讓牠知道要上廁所，然後放衛生紙在置物箱裡」，用氣味告訴小貓哪裡可以尿尿大便，「這樣撇眼也知道，有衛生紙的地方可以上廁所」。

▲。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲撇眼下半身用力，正在認真上廁所。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當時BoBo在臉書社團看見牠的求救貼文，儘管家裡已經有了6位主子＋2隻正在中途的幼貓，仍然把撇眼接了回來。剛到家的牠雖然滿身跳蚤，屁股也都是大便，還是精神滿滿地發出洪亮的喵喵叫，由於到家時年紀還太小，喝完奶還會去吸自己的腳腳。現在家裡的原住民貓「黑糖」、「仙草」還會擔任小貓們的保母，陪牠們玩或幫忙舔毛。

▲剛到家第一天的樣子，很有活力大聲喵喵叫。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲BoBo自己的貓咪們，都是救援回來後忍不住收編。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲同樣在中途的另一隻奶貓。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

BoBo也與《ETtoday寵物雲》分享，自己從今年4月開始中途小貓，也曾遇見剛出生兩天就被送來的幼貓，「要保暖、小心不能嗆奶，通報者帶來的時候還一度失溫」，雖然盡力照顧但牠還是去了喵星，「當下很難過，畢竟自己也養六隻貓」。這次撇眼的進步也讓她感到非常欣喜，更有網友送上祝福「很棒的孩子」、「好棒喔」、「小可愛健康長大」。

▲。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大貓們會陪小貓咪玩。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑糖與仙草正在跟撇眼打鬧。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 奶貓撇眼上廁所愛心中途

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

德州「14歲雞阿嬤」破金氏紀錄　每天散步看電視快樂養老

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

飼主拿肉肉頻要求汪說「好」　牠下秒伸毛手揮：太多次了！

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

直男爸幫照顧橘貓裝反貓砂蓋　女兒出國1個月回家：太誇張

爸太晚回家被黃金獵犬瞪　哀怨臉用手示意：不准笑！

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

山東威海幼虎慘遭不明女子踹踢棍打！動物園證實：是工作人員

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

美洲獅大膽闖入民宅　男意外與「野獸四目相交」先衝去救愛犬

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

超稀有！泰國「黑白蟹」驚見變種　鮮艷顏色如同外星人

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

高雄車站男持刀亂晃！目擊者驚嚇報警...嘆沒人注意都在滑手機

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

山崎、白州推高年份限量酒款　格蘭菲迪攜手 Aston Martin 發表1976紀念版

朴寶劍「親自走到Lulu休息室」！後台3暖舉曝光　她感動到快哭

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

華府會談的轉折　戰爭曙光與和平挑戰

快訊／友達溢價20%收購爆內線　凌華董座等9人列被告遭搜索約談

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

寵物動物熱門新聞

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

焦慮來自主人　過動體質感染邊牧

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

德州14歲雞阿嬤　破金氏世界紀錄

停車遇狗狗肉老司機　躲樹蔭遮陽

美洲獅闖民宅　男意外與野獸四目相交

讀者迴響

熱門新聞

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

焦慮來自主人　過動體質感染邊牧

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

德州14歲雞阿嬤　破金氏世界紀錄

停車遇狗狗肉老司機　躲樹蔭遮陽

美洲獅闖民宅　男意外與野獸四目相交

玄鳳鸚鵡模仿iPhone鬧鐘聲　叫醒主人

熱門寵物影片

更多
爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面