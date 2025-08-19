中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

記者賈沐蓉／採訪報導

竹東網友BoBo在家中途了幾隻小奶貓，其中一隻綽號「撇眼」的小虎斑最近成功學會上廁所，小小一隻蹲在沙盆裡，滿臉認真用力尿尿，就連小尾巴都在不停抖動。從小幫牠把屎把尿的媽媽目睹小貓跨出喵生一大步，自己也是感動萬分。

▲撇眼是曾經是隻浪浪，被救援後輾轉來到BoBo家中途。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

小撇眼在沙盆裡蹲下，尾巴用力到變成「響尾喵」，中途表示現在牠用貓砂上廁所的成功率已經有一半以上，更在不久前解鎖便便技能，在奶貓還不會自己尿尿前，BoBo自己會用衛生紙幫牠催尿催便，「讓牠知道要上廁所，然後放衛生紙在置物箱裡」，用氣味告訴小貓哪裡可以尿尿大便，「這樣撇眼也知道，有衛生紙的地方可以上廁所」。

▲撇眼下半身用力，正在認真上廁所。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當時BoBo在臉書社團看見牠的求救貼文，儘管家裡已經有了6位主子＋2隻正在中途的幼貓，仍然把撇眼接了回來。剛到家的牠雖然滿身跳蚤，屁股也都是大便，還是精神滿滿地發出洪亮的喵喵叫，由於到家時年紀還太小，喝完奶還會去吸自己的腳腳。現在家裡的原住民貓「黑糖」、「仙草」還會擔任小貓們的保母，陪牠們玩或幫忙舔毛。

▲剛到家第一天的樣子，很有活力大聲喵喵叫。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲BoBo自己的貓咪們，都是救援回來後忍不住收編。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲同樣在中途的另一隻奶貓。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

BoBo也與《ETtoday寵物雲》分享，自己從今年4月開始中途小貓，也曾遇見剛出生兩天就被送來的幼貓，「要保暖、小心不能嗆奶，通報者帶來的時候還一度失溫」，雖然盡力照顧但牠還是去了喵星，「當下很難過，畢竟自己也養六隻貓」。這次撇眼的進步也讓她感到非常欣喜，更有網友送上祝福「很棒的孩子」、「好棒喔」、「小可愛健康長大」。

▲大貓們會陪小貓咪玩。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑糖與仙草正在跟撇眼打鬧。（圖／Threads@e2222252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）