客人來訪「皮鞋變貓大麻」主子塞頭狂吸　嘴邊肉溢出ㄎㄧㄤ掉

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的喵喵（にゃにゃ）是隻10歲的白底胖虎斑。這天家裡有客人來訪，喵喵卻對他的皮鞋味道情有獨鍾，一吸之下完全欲罷不能，趁著大家沒注意把臉擠進去狂聞猛嗅，還忘我的抱著翻滾磨蹭，讓鏟屎官全家尷尬又好笑。

▲喵喵今年10歲，跟奴才一家住在一起。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

喵喵趁著奴才跟客人聊天，把胖胖臉塞進客人的皮鞋裡試聞，獨特的「腳味」讓牠瞬間著迷，整張臉埋進去大口吸食，肥嫩的嘴邊肉全都被擠到外面，眼神也從一開始的清醒逐漸渙散，卻依然著迷地用頭蹭鞋子，搞笑又失控的場面讓奴才忍不住勸主子收斂一點「那是客人的鞋子，請不要這樣！」。

▲喵喵狂聞客人的鞋子，陶醉地把臉埋進去。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

之後喵喵還努力想把整顆頭擠進鞋子裡，但理所當然沒有成功。飼主也透露牠是隻天生的「肌肉猛貓」，還曾經是這一帶流浪貓的老大，就連摸下去也都是實心的。牠吸皮鞋吸到「ㄎㄧㄤ」掉的畫面也在X上廣為流傳，至今已累積超過1840萬次點閱。

▲喵喵身上的肉都很扎實，因此才有胖胖的嘴邊肉。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）