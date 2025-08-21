ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

客人來訪「皮鞋變貓大麻」主子塞頭狂吸　嘴邊肉溢出ㄎㄧㄤ掉

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的喵喵（にゃにゃ）是隻10歲的白底胖虎斑。這天家裡有客人來訪，喵喵卻對他的皮鞋味道情有獨鍾，一吸之下完全欲罷不能，趁著大家沒注意把臉擠進去狂聞猛嗅，還忘我的抱著翻滾磨蹭，讓鏟屎官全家尷尬又好笑。

▲。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

▲喵喵今年10歲，跟奴才一家住在一起。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

[廣告]請繼續往下閱讀...

喵喵趁著奴才跟客人聊天，把胖胖臉塞進客人的皮鞋裡試聞，獨特的「腳味」讓牠瞬間著迷，整張臉埋進去大口吸食，肥嫩的嘴邊肉全都被擠到外面，眼神也從一開始的清醒逐漸渙散，卻依然著迷地用頭蹭鞋子，搞笑又失控的場面讓奴才忍不住勸主子收斂一點「那是客人的鞋子，請不要這樣！」。

▲。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

▲喵喵狂聞客人的鞋子，陶醉地把臉埋進去。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

之後喵喵還努力想把整顆頭擠進鞋子裡，但理所當然沒有成功。飼主也透露牠是隻天生的「肌肉猛貓」，還曾經是這一帶流浪貓的老大，就連摸下去也都是實心的。牠吸皮鞋吸到「ㄎㄧㄤ」掉的畫面也在X上廣為流傳，至今已累積超過1840萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

▲喵喵身上的肉都很扎實，因此才有胖胖的嘴邊肉。（圖／翻攝自X／@3k___pnt）

 

關鍵字： 寵物喵喵搞笑網紅影片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【法院外揍人】美髮師痛毆5億高中生案夏朝源下場慘了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

德州「14歲雞阿嬤」破金氏紀錄　每天散步看電視快樂養老

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

大發的秘密基地

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

貓主子想邀請媽媽一起玩！　抬頭驚見「白臉女鬼」嚇到起飛

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

中壢夜晚「雄鹿現蹤」網驚呼：山獸神　真實身分曝光

客人來訪「皮鞋變貓大麻」主子塞頭狂吸　嘴邊肉溢出ㄎㄧㄤ掉

誰家小刺寶迷路？員林驚見「萌刺球」逛大街　動防所急尋主人

台南知名蛇窟又見2米臭青母「受困漁網」　捕蛇達人放救畫面曝

奶油貴賓玩球突鑽縫隙　奴才疑惑趴地驚見「肉乾藏寶箱」

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

北投猴子爽嗑水果霸王餐　動保處追蹤2.5個月終於逮捕歸案

【廣編】寵物健康守護聯盟成立！法國皇家攜獸醫、專家　為守護寵物健康帶來福音

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

立院修憲委員會25日登場！藍綠白成員曝　推進廢考監、18歲公民權

口水突無預警宣布暫時停工！　認「身體遇到問題」病房照報平安

李洋傳接運動部部長　被點名是次長的鄭世忠回應了

日鬼才獻唱《秒速5公分》真人版！米津曝「1991年」感動巧合

北捷送玫瑰花！「玫好時光」活動　小龍女陪你過七夕

Converse 1908新色薄霧綠復古鞋登場！PALLADIUM珍奶厚底鞋甜妹必收

竹市長照服務展成效　守護逾7,000家庭

許維恩「0修圖身材超驚人」！解放泳衣全被拍 女兒完美遺傳長腿基因

七夕情人節北捷辦快閃花店　味全龍「小龍女」化身一日甜蜜店長

寵物動物熱門新聞

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

失蹤牧羊犬離家1千公里　高速公路被發現

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

中壢夜晚雄鹿現蹤　真實身分曝光

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

工作途中隔壁「柴同事」饋頭聊天

臘腸犬游仰式驚呆千人：上輩子海獺

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

網路私自賣動物用藥　最高罰45萬

讀者迴響

熱門新聞

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

失蹤牧羊犬離家1千公里　高速公路被發現

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

中壢夜晚雄鹿現蹤　真實身分曝光

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

工作途中隔壁「柴同事」饋頭聊天

臘腸犬游仰式驚呆千人：上輩子海獺

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

網路私自賣動物用藥　最高罰45萬

汪玩球鑽縫隙　奴才驚見「藏寶箱」

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面