貴賓吹電風扇「髮型立正」　變成澎毛尖飯糰可塑性超強

記者賈沐蓉／綜合報導

炎炎夏天，幫毛孩消暑絕對是飼主的日常。日本一位飼主某天幫家裡的玩具貴賓可可（ココ）開電扇降溫，結果因為牠的毛時在太蓬鬆，隨著機器啟動下髮型居然全都隨著風向「立正站好」，從圓滾滾的的小球直接變成尖尖的大飯糰。

▲可可是隻玩具貴賓，是隻15歲的老奶奶。（圖／翻攝自Ｘ／@9Z8lquSv8B3FMpN）

清爽的微風從後方吹來，做在椅子上的可可則瞇著眼睛享受狗生，表情似乎也非常放鬆。結果電扇的風讓牠後腦的毛髮全被吹到豎起來，彷彿變成一座用毛茸茸組成的可愛小山。飼主還發現，只要調整電扇的角度，可可的造型也會跟著變化，例如從側面吹時，牠的一半臉會被毛遮住，看起來像是「隱形」了一樣。

▲由於毛很澎，被風吹時很容易改變形狀。（圖／翻攝自Ｘ／@9Z8lquSv8B3FMpN）

▲臉直接被吹到消失一半。（圖／翻攝自Ｘ／@9Z8lquSv8B3FMpN）

可可本狗似乎對自己千奇百怪的造型不以為意，只是單純地喜歡享受涼風，目前這張逗趣的照片也已經累積超過153萬次點閱。不少網友也發揮創意，形容牠變尖後的髮型看起來非常像「精靈寶可夢」中的雷電獸，或是神似武士的頭盔。

▲也可以變成蒲公英。（圖／翻攝自Ｘ／@9Z8lquSv8B3FMpN）