帳單放信箱變「蝸牛大餐」　信封被啃出一個洞還附贈口水

記者賈沐蓉／綜合報導

在陰暗潮濕的地方，經常可以看見蝸牛的身影。住在台中的網友Liu小姐這天去信箱拿信，沒想到放在裡面的帳單居然變成非洲大蝸牛的「免費食物」，包裝被硬生生啃掉一個洞，當事蝸牛被發現時仍在埋頭大吃，似乎想品嘗一下金錢的滋味。

▲。（圖／Threads@itse_liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲放在信箱的帳單，變成了蝸牛的特別大餐。（圖／Threads@itse_liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這隻蝸牛貼在信封邊緣，包裝已經被牠吃出一個大洞，都已經可以看見包在裡面的帳單，邊緣還殘留著爬行時留下的黏液，發現有人後長著眼睛的觸腳心虛地越縮越短，但身體還是很誠實的繼續大吃特吃。目睹一切的Liu小姐也是哭笑不得，「出來拿信結果發現帳單被吃掉，我整個傻眼！」。

▲。（圖／Threads@itse_liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發現被主人抓包，觸角心虛地縮回去。（圖／Threads@itse_liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這場帳單被非洲大蝸牛吃掉的慘案，也在Threads上引起許多網友關注，甚至還有網友歪樓想要請牠幫忙，「蝸牛：帳單，我幫你嚼了」、「拜託來幾隻幫我吃掉學校寄到家裡的成績單」、「是有奪餓，不過看他這麼大顆應該吃了不少信」。

▲。（資料照／記者姜國輝攝）

▲甚至還有網友想請牠幫忙吃成績單。（資料照／記者姜國輝攝）

 

關鍵字： 蝸牛帳單台中驚奇網友

