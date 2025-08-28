家有「倒掛金雞」天花板練核心　腳腳有力腦袋經常秀逗

▲迪迪在天花板表演倒掛金雞。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

一歲半的凱克鸚鵡「迪迪」經常耍寶，每天都能給媽媽帶來各種歡笑。某天牠正在家裡做飛行運動，居然化身「蝙蝠小雞」自己把自己倒吊在天花板邊緣，似乎是突然想鍛鍊一下核心，配上牠自豪的眼神再次逗得媽媽大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲腿跟腳爪非常有力，緊抓著邊緣懸空。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

迪迪用小雞爪緊抓著牆邊，模仿蝙蝠表演「頭下腳上」，滿臉驕傲的跟主人炫耀自己強壯的腿腿與肌肉。迪迪媽媽分享，平時鳥寶就經常耍ㄎㄧㄤ，「喜歡兔子跳，會突然定格⋯」，在家兼職擔任襪子怪盜，被抓包還堅持跳跳逃跑，當天自己要帶迪迪回居住籠，牠往上飛嘴巴就一口叼住天花板邊緣的凹陷，「然後開始玩了起來，最後就像蝙蝠一樣倒吊著」。

▲迪迪表演兔子跳，每次都讓媽媽大呼可愛。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲自己飛去上面後還要媽媽接才下來。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後迪迪就這麼「掛」在上面三分鐘，直到飼主把牠帶下來才結束。媽媽從餵奶時就開始照顧牠，所以迪迪其實非常乖又愛撒嬌，不但會自己躺好等人陪玩，早上還會等人帶牠去馬桶便便，連要修鳥喙指甲都可以一臉享受，各種謎之行為能隨時製造歡樂與驚嚇，例如混入鳥娃娃堆裡裝可愛，或是從吊床偷偷冒頭，看得媽媽心裡發寒。

▲同時也很喜歡躺著等人陪玩。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲也會用馬桶上廁所。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲給媽媽修指甲鳥喙也很乖。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲偷看中的監視器小雞。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲混入鳥娃娃堆也毫無破綻。（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最近迪迪則莫名討厭家裡新來的山雀娃娃，看見它在沙發上還特地叼走丟地板宣示主權。牠在天花板擔任「倒掛金雞」的模樣也娛樂了許多網友，「好想吸牠的肚肚，一定有香香的小鳥味」、「再繼續練下去腹肌胸肌二頭肌都出來了」、「你這隻應該壞了，我200收」。

▲迪迪：討厭鬼丟掉！（圖／Threads@liniling_10提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）