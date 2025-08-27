無毛貓「爆打紙門」留清晰爪痕　被抱起示眾還臭臉不服氣

記者賈沐蓉／綜合報導

對鏟屎官而言，目睹主子搞破壞是非常稀鬆平常的事情。四歲的無毛貓托羅（トロ）雖然平時是隻乖巧的小貓咪，但某天就破壞了飼主家的紙製拉門，不但留下了非常清晰的爪印，就連被奴才抱起來示眾時也是仍擺出一張臭臉。

▲托羅是隻無毛貓，是隻非常黏人的貓咪。（圖／翻攝自X／@irumandal）

遭到摧殘的紙門破了好幾個大洞，甚至還能清楚的看見抓痕，顯示這場災難並不是意外，而是托羅自己搞的鬼。這隻小罪犯被「捉拿歸案」後，還與自己的傑作拍了張合照，但牠似乎完全不覺得自己需要反省，滿臉不悅地盯著鏡頭看，讓飼主只好自嘲，「貓性本惡，牠的善良都只是假象」。

▲托羅與被牠抓壞的紙門，但牠看起來完全毫無悔意。（圖／翻攝自X／@irumandal）

雖然這次托羅搞破壞後的樣子看起來一臉兇傲，但平時的牠非常黏人撒嬌，經常找家人討摸討抱抱。這篇貼文至今在X上已累積超過436萬次點閱，更逗樂了許多網友，「不後悔，也不想反省」、「牠又邪惡又可愛」、「多麼令人印象深刻的爪痕哈哈哈」。

▲托羅正在跟家人討抱抱。（圖／翻攝自X／@irumandal）