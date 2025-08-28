ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
奴才噴霧幫黑柴降溫　無意留下「完美犬拓」四肢都超清晰

記者賈沐蓉／綜合報導

夏季天氣炎熱，寵物散步時也需要做好消暑措施。日本一隻叫做「小拓」的黑柴出門運動時，飼主趁著牠休息特地替愛犬噴灑水霧，試著讓牠感到涼快一些，雖然不確定效果到底好不好，但卻意外在路上留下了一個完美的犬型拓印。

▲。（圖／翻攝自X／@haruyokoi3347）

▲這是黑柴小拓，一隻可愛的小女生。（圖／翻攝自X／@haruyokoi3347）

小拓趴在路中間休息，主人則趁機拿著噴瓶幫忙灑水降溫，而牠似乎看起來也非常享受，過程中除了狗狗佔據的區域，附近的地面都被噴的濕答答。等小拓離開原位後，沒被水弄濕的部分就變成一個非常清晰的「犬拓」，不但四肢的形狀有完整印下，就連被地板壓扁的肥肚肉與腰身都超明顯。

▲。（圖／翻攝自X／@haruyokoi3347）

▲飼主幫散步的牠噴水降溫，意外做出超清晰犬拓。（圖／翻攝自X／@haruyokoi3347）

事後小拓趴在主人身邊，滿臉燦笑看著自己的「傑作」，可惜的是它很快就在熱氣中蒸發消失。這篇有趣的貼文已在X吸引了超過344萬次點閱，更有網友發現這個痕跡很像動畫「蠟筆小新」中的狗狗小白，「可愛過頭了」、「這個絕對會變成新潮流吧」、「非常的清晰與美麗呢」。

▲。（圖／翻攝自X／@haruyokoi3347）

▲小拓：我很厲害吧！（圖／翻攝自X／@haruyokoi3347）

奴才噴霧幫黑柴降溫　無意留下「完美犬拓」四肢都超清晰

