比特犬專屬「拆家鍵」　按下發出「摧毀」聲立刻有紙箱任牠咬

@radley_barkley A smart girl who know what she needs  #destruction #dog #dogsoftiktok #enrichment #talkingdogs ♬ Mozart/Requiem "Lacrimosa"(1394506) - Mint

記者賈沐蓉／綜合報導

國外某隻叫拉德莉（Radley）的比特犬，精力實在過於旺盛，即使主人每天都給牠足夠的時間在外玩耍，卻依舊不改拆家的壞習慣，飼主於是替牠特製了一個專屬「拆家按鍵」，只要按下就立刻送上紙箱給牠盡情破壞。

▲。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

▲拉德莉總有用不完的體力，就算每天都大量運動還是會拆家。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

拉德莉在沙發上躁動地打滾，接著立刻跑去按下按鈕。坐在沙發上的媽媽聽見「摧毀」二字，立刻將一個大紙箱送到狗女兒面前，讓牠化身「狗狗牌碎紙機」，盡情撕扯、啃咬紙板，把它們用牙齒變成各種形狀的碎片，等玩夠了就心滿意足的回去當沙發馬鈴薯，等媽媽收拾完殘局後再躺到她身邊撒嬌。

▲。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

▲拉德莉在沙發上邊打滾邊低吼。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

▲。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

▲按下拆家鈕後，媽媽立刻遞給牠一個紙箱。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

▲。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

▲立刻化身碎紙機瘋狂破壞。（圖／翻攝自Tiktok／@radley_barkley）

飼主也在影片中表示，「比起牠摧毀傢俱、夢想或希望，我們比較喜歡這樣」，此外還會在給拉德莉的紙箱中塞入其他廢紙，或把零食藏在裡面讓牠能花更多時間探索，同時也會全程在旁邊陪伴，以免愛犬把碎紙吃下肚，每當拉德莉不小心把頭卡在箱子裡時，也會忍住不要笑太大聲。

@radley_barkley Should we explain the button aspect? #dogsoftiktok #dog #dogs #destroy ♬ Tchaikovsky "Dance of the Reed Flutes"(1257471) - kzy

關鍵字： 狗狗比特犬拆家破壞創意

