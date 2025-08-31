ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
胖三花擅自擔任「烏賊乾試吃員」　奴才回頭還理直氣壯舔嘴

記者賈沐蓉／綜合報導

對貓咪來說，鮮美的海味零食擁有超高的吸引力。富山縣某家旅館裡有隻叫做奈奈（ねねちゃん）的三花貓，就趁著奴才在曬螢烏賊乾時搶先擔任「試吃員」，看見她一轉頭就開始陶醉狂舔，遭到抓包時還用一臉理所當然的舔嘴巴。

▲。（翻攝自X／@sauntm）

▲這是奈奈，一隻住在旅館裡的三花貓。（翻攝自X／@sauntm）

處理好的烏賊們都裝在曬乾籠內，吊掛在半空中在太陽的威力下慢慢脫水。奈奈看見鏟屎官沒注意，立刻趁機隔著網子開舔，幫奴才檢驗這批海鮮到底好不好吃，偷吃被發現後還滿臉理直氣壯，同時偷舔嘴角回味，似乎對烏賊乾的味道非常滿意。儘管味道有奈奈掛保證，但身為老闆的飼主當然沒有把它們端上桌，「請客人放心，這個是不會交給您的」。

▲。（翻攝自X／@sauntm）

▲奈奈偷舔烏賊乾，被抓包後還在陶醉舔嘴。（翻攝自X／@sauntm）

▲。（翻攝自X／@sauntm）

▲後來發現沒食物吃就跑去休息了。（翻攝自X／@sauntm）

之後奈奈發現自己沒得吃，10分鐘後就窩回柔軟的毯子上休息，目前這篇貼文已在X累積超過278萬次點閱。雖然這見事發生在今年3月，但現在的奈奈也總是對奴才的食物充滿興趣，每次用餐都要擠過來湊熱鬧，牠擅自試吃被發現的表情也吸引許多網友留言，「牠看起來有點壞」、「好喜歡牠的邪惡臉」、「這是可以被原諒的罪行！」。

▲。（翻攝自X／@sauntm）

▲每次奴才吃飯都要過來湊熱鬧。（翻攝自X／@sauntm）

