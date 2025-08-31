七夕鏟到貓皇「裹粉心型雞排」　連上廁所都是愛你的形狀

記者賈沐蓉／採訪報導

英短橘貓「糯米糰子」是隻可愛的小男生，七夕當天奴才跟往常一樣幫牠鏟屎，結果挖出一個超級標準的愛心「裹粉雞排」。這份獨特的「情人節禮物」也讓媽媽立刻爆笑並拍照分享，表示男朋友沒準備沒關係，因為小貓已經出手了！

▲飼主幫糰子鏟屎，結果挖到一個非常標準的愛心。（圖／Threads@noah__12.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中飼主手拿貓沙鏟，上面躺著整塊愛心形狀的尿尿塊，心形左右兩邊幾乎完美對稱，就連接近尾端的圓弧線條都自然流暢，糰子則在旁邊全程觀賞整個出土過程。糰子媽與《ETtoday寵物雲》分享，自己會都用零食騙貓喝水，但因為糰子是超級吃貨，「灑一點凍乾或是肉泥 就能把一碗水喝光光」，但卻意外地不喜歡會流動的水。

▲兩邊形狀幾乎對稱。（圖／Threads@noah__12.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽會用零食騙糰子喝水，只要一點點食物就會整碗喝光。（圖／Threads@noah__12.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也透露，糰子為了吃甚至還學會了握手與擊掌，到家三個月就從一糰小橘膨脹成三角飯糰，就連生病都依舊不改吃貨本性，「腸胃炎狂吐還是很有食慾的那種，害那時候醫生覺得牠不是腸胃炎…」，之前跟食物共處不到5分鐘就啃爆包裝，害媽媽要跟牠拔河才成功搶救回來。

▲就算變胖，也要把小抓盆塞好塞滿。（圖／Threads@noah__12.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲糰子：這個禮物很棒吧？（圖／Threads@noah__12.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）