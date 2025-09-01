馬頭山梅花鹿遭遊蕩犬圍攻　昨「傷重致死」逃脫後仍沒撐過來

記者賈沐蓉／採訪報導

8月29日，高雄市馬頭山自然人文協會接到民眾通報，目擊野生梅花鹿遭遊蕩犬圍攻。該隻梅花鹿於昨天（8月31日）下午確定傷重致死，屍體出現在被圍攻現場附近附近的草地，透過鹿角、體型等特徵確定就是遭到攻擊的那隻個體。

▲梅花鹿被遊蕩犬群圍攻後，最後仍傷重過世。（圖／高雄市馬頭山自然人文協會提供）

當地民眾向協會通報後，工作人員透過牠頭上明顯的五叉犄角，認出牠就是那天遭數十隻犬隻圍攻的梅花鹿。高雄市動物保護處表示，這兩天他們都有持續派人到現場，用吹箭抓捕當地的流浪犬隻，但因為狗群警戒心過強所以這幾天完全沒有看見蹤跡。目前協會也在尋求相關的學術單位，希望能將梅花鹿的屍體轉作學術研究，將牠的犧牲最大化。

▲協會透過犄角確定牠就是當天被犬隻圍攻的個體。（圖／高雄市馬頭山自然人文協會提供）

此外，由於當地的愛狗人士也會餵食流浪犬隻，因此動保處也有進行勸導，告訴他們要做好管理，並表示目前尚未有法規禁止民眾餵食流浪動物，但若造成環境髒亂仍會違反《廢棄物清理法》第27條，可處新台幣1200以上與6000以下罰鍰。

▲29日當天遊蕩犬群正在圍攻梅花鹿。（圖／高雄市馬頭山自然人文協會提供）