微笑汪玩耍被「三花老大」盯上　燦笑不知背後已遭瞄準

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻叫做小郝（ハオ）的北京犬，與主人和幾隻貓一起住在高知縣鄉下。這天牠跟飼主獲得許可，來到鄰居家的田裡玩耍，不知不覺間被住在附近的三花貓「盯上」了，趁著小郝玩得正開心，偷偷出現在牠的背後做出偷襲預備姿勢。

▲小郝跟主人一起住在鄉下，今年四歲。（圖／翻攝自X／@hao_kochi）

這隻準備搗蛋的貓咪叫做茗荷（ミョウガ），趴在小郝身後遠處的草地壓低身體，似乎下一秒就要撲向狗狗的背，而小郝卻什麼都沒注意到，仍然對著主人露出可愛的笑容。雖然小郝經常變成茗荷的攻擊對象，但兩隻動物的感情其實不錯，甚至還會陪著狗狗一起在樹林裡散步。

▲正在對主人微笑，但即將被住在附近的茗荷偷襲。（圖／翻攝自X／@hao_kochi）

實際上茗荷經常偷窺小郝，就連看見牠因為亂咬水果被罵也要隔得遠遠地聆聽。這張可愛的照片在X吸引了超過77萬次點閱，更收穫許多網友的有趣留言，「無論受到多少次攻擊，牠都會保持笑容」、「想知道後來發生了什麼」、「真可愛呢」。

▲茗荷躲在遠處偷看小郝被罵。（圖／翻攝自X／@hao_kochi）