飼主生活「倉鼠優先」沙發全給牠　帶迷你蝴蝶結快樂啃菜

記者賈沐蓉／綜合報導

對鏟屎官來說，毛孩的需求總是在第一順位。札幌某隻叫とら美的倉鼠就飽受主人寵愛，這天牠就獨自一鼠霸占了整張沙發，悠哉地坐在軟墊上啃著手中的蔬菜，至於飼主則毫不猶豫的選擇坐地上，將最舒服的位置讓給鼠寶。

▲とら美是一隻可愛的倉鼠，頭上經常帶著招牌的蝴蝶結。（翻攝自X／@entachiryouin）

小小一隻的とら美趴在椅墊上，與整張沙發做對比顯得體型更加迷你，然而牠似乎非常滿意這張King-size大床，頭上帶著可愛的粉紅色蝴蝶結，享用著切成合適大小的蔬菜零食，飼主也在貼文中透露，自己都會努力壓抑想坐在鼠寶身邊的想法，然後選擇在旁邊的地板坐好。

▲飼主會把整張沙發讓給牠。（翻攝自X／@entachiryouin）

▲讓とら美享受最舒服的位置。（翻攝自X／@entachiryouin）

とら美在家也總是能享受到最好的待遇，飼主之後還特地替牠煮南瓜當點心，而鼠寶也非常開心地用小手抱著慢慢吃。這篇「倉鼠優先」的生活照在X上累積了超過352萬次點閱，許多網友也很喜歡とら美的幸福生活，「超愛這顆迷你小球」、「蝴蝶結太可愛」、「是VIP招待呢」。

▲とら美正在沙發上享用主人特地煮的南瓜。（翻攝自X／@entachiryouin）