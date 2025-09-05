ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

▲飼主要準備搬家，半夜先讓倉鼠走。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

倉鼠「大寶」今年8個月，最近經歷了鼠生第一次搬家。因為飼主小魚買的籠子太大，只好連鼠帶家一起動，讓奴才們半夜用推輪全部帶著慢慢走，過程荒謬到媽媽忍不住大笑，大寶則是全程滿臉困惑，似乎是在思考為什麼地板會動。

▲。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲半夜在馬路上慢慢推著籠子，大寶倒是很淡定。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩位奴才全程慢速移動，還特地選在車流較少的深夜12點出發，在空蕩蕩的路中央推著大寶的豪宅前進，把最重要的寶貝先送到新家，附贈體驗搭房車兜風的感覺。小魚表示因為大寶的房子比較大，「需要先把牠家要放的地方安排好，才好做後續的整理工作」，不把裡面的家具拿出來是為了增加效率，這樣到新家後也不用重新適應窩的氣味。

▲搬家前的樣子。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主正在慢慢把大寶的豪宅推到新家。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大寶正在吃高麗菜。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在的大寶超級喜歡自己的新家，籠子剛好靠窗可以曬曬自然光，小魚也在家裡放了多種不同的木屑、沙子等墊料，讓大寶可以盡情探索，還會自己幫自己在木屑底下挖出一個秘密基地。這段「倉鼠的移動城堡」搬家影片也逗樂許多網友，「還好有萬向輪哈哈」、「半夜搬家+1，也曾這樣半夜推籠子到約一公里的新住處」、「真的是最重要，太有愛啦」。

▲。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新家有靠窗，讓大寶沒事可以曬曬自然光。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲籠子裡也鋪了各種墊料供牠使用。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還會在木屑底下蓋秘密基地。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在新家偷偷把點心藏近躲避屋。（圖／Threads@chenw6637提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 倉鼠搬家可愛影片笑翻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

