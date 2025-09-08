原住民賓士初見「中途三腳汪」　從牆角警戒變主動磨蹭玩耍

記者賈沐蓉／綜合報導

美國田納西州一位叫做費絲（faith）的女網友，中途了一隻因為車禍失去右爪的流浪狗，但也擔心家裡的賓士貓是否能跟狗和平相處。剛開始主子的確非常警戒，但當晚就主動去跟受傷的狗狗摩蹭打招呼，兩隻動物也迅速地成為了好朋友。

▲賓士貓初見狗狗時非常緊張，但在發現牠少一隻手後開始主動靠近。（圖／翻攝自TikTok／@faithposh）

剛開始時，這隻喵星人展現出貓界一貫的警戒態度，蹲在走廊轉角豎直耳朵，用銳利眼神遠遠地觀察這隻陌生的狗狗。然而沒過多久，牠似乎察覺到狗狗身上帶著傷，態度也逐漸軟化，當晚就主動靠近輕蹭對方的身體，用貓咪最溫柔的方式打招呼，尾巴高高翹起表示歡迎，隔天更是大方露出肚皮跟這位新室友打鬧。

▲一天過後兩隻就變成了好朋友。（圖／翻攝自TikTok／@faithposh）

貓皇友善的舉動讓費絲瞬間鬆了口氣，也被兩隻毛孩的互動暖到。之後牠們已經能自在地待在彼此身邊，貓咪在跟牠玩時也會注意，揮動貓掌的力道永遠都是輕輕的。但不幸的是狗狗之後確診了心絲蟲，但費絲依舊沒有放棄，仍然貼心的照顧著牠。