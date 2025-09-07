「布偶朋友」晾乾中喵皇超擔心　手伸高高想把娃娃救下來

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻名叫竹輪（ちくわくん）的貓咪，目睹自己心愛的毛茸娃娃被奴才拿去清洗時，顯得非常擔心。當看見飼主把玩具掛在衣架上晾乾時，迅速地展開了一場「救援行動」努力地伸長小手試著幫助朋友們，然而娃娃們根本還沒乾。

▲這是竹輪與它的寶貝玩具們。（圖／翻攝自X／@89maro_neko）

竹輪的鏟屎官在貼文中表示，自已在幫娃娃們洗澡時，主子就在浴室外不停喵喵叫抱怨，似乎是在擔心朋友們會被水淹死。之後牠看見洗好的熊貓與企鵝布偶都掛在衣架上等晾乾，還緊張地把手撐在除濕機上站直，伸爪想把仍然溼答答的玩具帶下來，擔心娃娃安危的可愛模樣已經在X平台累積超過153萬次點閱。

▲發現娃娃被帶去洗後顯得非常擔心，試著把朋友們從衣架上搶救下來。（圖／翻攝自X／@89maro_neko）

之後等玩具們徹底晾乾，變回乾淨柔軟又蓬鬆的樣子，飼主就把娃娃們全送回竹輪身邊。而它也立刻貼過來小心地用鼻子嗅聞，確定朋友們都一切安好。對此許多網友表示，「多麼溫柔的孩子，真可愛」、「能主動過來幫忙朋友，真的很了不起」、「手太短好可惜呀」。

▲等娃娃都乾了以後，依然不放心的仔細檢查。（圖／翻攝自X／@89maro_neko）