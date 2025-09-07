瑪爾濟斯調皮拆紙盒　媽「比對牙印」完美符合當場逮捕現行犯

記者賈沐蓉／採訪報導

瑪爾濟斯「小朋友」是隻調皮的兩歲小妹妹，這天身為刺青師的飼主電狗發現家裡的紙盒居然自己解體，還被咬出一個可疑的牙印。在與狗女兒的嘴巴比對過後，確定痕跡百分之百符合，於是將還在吐舌頭賣萌的現行犯當場逮捕。

▲小朋友平時是小天使，如果媽媽出門沒帶牠才會破壞東西。（圖／Threads@electricdoggie_tattoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

電狗與《ETtoday寵物雲》分享，小朋友平時是隻不會搞破壞的乖狗狗，「但如果我們出門沒帶上牠，就會鬧脾氣咬一些很小的東西」，小時候最愛撕爛衛生紙。某次飼主忘記把壽司餐盒收好就出門，回家就看見醋飯與海苔占領地板，「可能因為酸酸的所以牠也沒想吃，就亂咬弄得整個地毯都是」。

▲比對後牙印完美吻合，媽媽當場逮捕現行犯。（圖／Threads@electricdoggie_tattoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後搗蛋被抓包的小朋友進入飛機耳模式求饒，露出無辜大眼睛外加瘋狂貼貼求原諒。電狗也表示自己沒辦法真正生氣，「可愛到令人罵不下去，而且牠很會賣萌，似乎知道自己非常的可愛」，平時的牠就像隻小天使，最愛叼玩具找人陪玩，發現帶第一個沒人理還會繼續搬，「會以為你對這個沒興趣，就會陸續把牠所有的玩具都咬出來給你」。

▲因為很會賣萌，媽媽被可愛到捨不得生氣。（圖／Threads@electricdoggie_tattoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在搬運玩具來找人陪玩。（圖／Threads@electricdoggie_tattoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小朋友陪玩UNO，但直接睡到忘記出牌。（圖／Threads@electricdoggie_tattoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）