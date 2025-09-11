工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

▲飼主請人來搬走鋼琴，結果挖出鼠寶的私房糧。（圖／Threads@circlecircle0920提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads帳號@circlecircle0920經常分享黃金鼠「圈圈」的日常趣事。這天飼主請工人來家裡不要的鋼琴搬走，卻被提醒「家裡有老鼠喔，要小心」，一問之下才發現原本鋼琴與牆壁的縫隙間，居然真的藏著一份毛孩藏著的「小驚喜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圈圈是隻調皮搗蛋的小女生，是家裡的無敵破壞王。（圖／Threads@circlecircle0920提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鋼琴離開原位後，滿是灰塵的牆邊躺著一小堆堅果，中間還摻雜著紙屑等各種雜七雜八的東西，宛如一個迷你小倉庫。工人搬東西看見圈圈的「私房糧」，誤以為家裡有老鼠出沒，於是好心通知烏主，沒想到意外讓圈圈偷藏食物的事情被抓包。事後飼主也幫毛孩鄭重聲明，「我是黃金鼠，不是老鼠！」。

▲鋼琴後方藏著一小堆堅果，是圈圈自己偷藏的食物。（圖／Threads@circlecircle0920提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲圈圈表示自己是黃金鼠，不是老鼠。（圖／Threads@circlecircle0920提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的圈圈也經常在家裡自由活動，胖胖的牠坐下就像一顆三角飯糰，在外面用厚紙板練爪子或是幫紙袋進行挖洞工程，媽媽都會在旁邊注意牠的安全，但沒想到牠居然會在籠子外藏食物。Threads網友也被圈圈的行為萌翻，「鼠鼠莫名被點名了」、「突然覺得那堆糧食好可愛」、「幸福老鼠」。

▲圈圈：就是我藏的，你有意見？（圖／Threads@circlecircle0920提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）