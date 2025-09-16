ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
砂巨蜥「立正發呆」歪頭盯空氣　媽媽笑翻：這月份該注意什麼

▲ 皮皮卡自己站好，盯著空氣看。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友小婕家裡養了一隻呆萌的砂巨蜥「皮皮卡」，這種蜥蜴的特色之一是可以用後腳站立。這天她剛打開房間，就看見皮皮卡自己立正站好，不動如山的盯著門口看，恰好時間值正逢鬼月，更像是牠正與「看不見的朋友」在玩大眼瞪小眼。

▲。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮皮卡歪著頭，似乎決定換個角度思考。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

皮皮卡兩隻前爪垂在胸前，後腳站立望著大門，似乎是注意到了某些人類無法看見的東西，還歪頭吐了一下舌頭，好像認為換個角度說不定會比較看得懂。小婕被牠呆萌的表情逗笑，忍不住問「你什麼意思？這裡有什麼？」，但皮皮卡當然沒回答媽媽，並迅速回到了四肢趴地的姿勢。

▲。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來又變回趴著的樣子。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後這段影片在Threads上爆紅，小婕把影片拿給皮皮卡看時，仍然一臉呆呆地看著螢幕吐舌頭。不過她也用留言表示砂巨蜥不建議新手飼養，因為牠們有一定攻擊性，還重點提醒「還有牠會拆家！會拆家！」。皮皮卡神奇的動作與表情也逗樂許多網友，「牠想當哥吉拉」、「那個姿態也太妖嬈了吧~」、「站起來真的很有恐龍的感覺」。

▲。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮皮卡拆家後的家具屍體。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮皮卡正在看自己的影片。（圖／Threads@acool_86024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 砂巨蜥可愛寵物熱門影片網路熱議動物趣聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

