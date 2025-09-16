黑熊亂入野餐大家急撤　情侶「看書入迷」路人狂喊全沒聽見





記者賈沐蓉／綜合報導

經營IG粉專@thenature_aura的攝影師夫婦Upansa和Divyanshu，在經過加拿大本拿比山公園時，遇見了一隻野生黑熊主動靠近在草地上野餐的人群，企圖尋找食物，結果一對情侶看書看得太入謎，完全沒注意到危險已經靠近。

▲大家發現黑熊靠近，紛紛收拾東西離開。（圖／翻攝自IG／@thenature_aura）

在草地上野餐的眾人看見黑熊靠近，迅速收拾東西退後到安全距離，只剩正在看書的兩人仍趴在草地上。幾名路人大聲呼喊，試圖引起這對情侶的注意，但他們依舊專注在文字中，根本沒發現只要稍微移動就能與碰到熊的身體。幸好兩人終於注意到身邊的異常與其他人的喊叫，趕緊抓了鞋子逃離現場。

▲情侶專注看書中，完全沒注意到危險靠近。（圖／翻攝自IG／@thenature_aura）

▲後來才發現黑熊，然後趕快開溜。（圖／翻攝自IG／@thenature_aura）

綜合外媒報導，當地保護區辦公室之後在公園設下陷阱，成功誘捕到一隻黑熊，並確認這就是當天現身的那一隻。儘管有民眾抗議不該殺死它，而是該懲罰那些亂丟食物與垃圾的人，但這隻黑熊最後仍遭到槍殺。目前公園雖然仍持續開放，但禁止攜帶食物入內。

▲黑熊在加拿大經常闖入人類社區。（圖／翻攝自BC SPCA）