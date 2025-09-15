ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

@bbtessytok that’s my GIRL #poppyandpolly ♬ sonido original - • Thiare • - kindeditsae

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做波比（Poppy）的緬因貓今年4歲，飼主常在網路上分享她與殘障小玳瑁波麗（Polly）的日常生活。原本網友還擔心牠們會相處不來，沒想到真正「會欺負」的一方，竟然是小小的波麗，敢去偷襲姐姐還把牠嚇了好大一跳。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@bbtessytok）

▲波麗對姐姐的後頸飛撲，在舔毛的牠完全沒住意到。（圖／翻攝自TikTok／@bbtessytok）

只見波麗拖著行動不便的後腿，悄悄地靠近專心舔毛的波比，然後突然一個「飛撲偷襲」，用小小的牙齒咬住姐姐的後頸，嚇得波比整隻貓彈起來，在地上滾了一大圈後，才發現原來是這個小屁孩在搞鬼。目前這段影片已累積超過200萬次點閱，但這對姊妹並不是從一開始就感情如此融洽。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@bbtessytok）

▲下一秒波比被嚇到模糊。（圖／翻攝自TikTok／@bbtessytok）

兩隻貓咪初次見面時，波麗緊張到炸毛哈氣，拼進全力威嚇眼前比自己大好幾倍的怪物。波比的反應到是很淡定，給小傢伙足夠的時間適應自己，溫和的靠近對方表示自己不會傷害牠，順利讓妹妹卸下心防，幾天後甚至可以窩在同張沙發上幫牠舔毛。

@bbtessytok I have always said I’d want to get a cat for Poppy, but it would have to be very convincing circumstances or a “fate” feeling. As it turns out, we were just waiting for Polly. I’m so in awe of these girls and it’s been the greatest gift watching them get to know each other. MY SHAYLAS!!!! #fyp #mainecoon #poppyandpolly ♬ original sound - WBsongs
 

關鍵字： 姊妹互動搞笑緬因

