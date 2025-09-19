樹蛙「忘記怎麼吃飯」笨拙揮小手　含蟲抓空氣還自摔下樹





記者賈沐蓉／綜合報導

國外一位叫卡莉的網友飼養了三隻白式樹蛙當寵物，然而其中一隻叫做葛波（Gobble）的卻特別笨拙。每次主人給牠餵蟲子時，牠似乎總是忘記蛙類正確的吃飯方式，小手猛抓空氣試圖固定嘴裡的獵物，結果害自己從樹枝上摔下去。

▲葛波是隻白式樹蛙，但吃飯時看起來卻很手忙腳亂。（圖／翻攝自IG／@charlies_frogs）

葛波站在飼養缸的樹枝上，看見沾滿營養粉的蟋蟀送到眼前，立刻瘋狂揮舞左手嘗試抓住牠，結果食物仍好好的待在鎳子上，後來慌慌張張地把食物咬進嘴裡，雙手卻還在笨拙的想去抓嘴裡的蟲，結果重心不穩從樹枝上跌落，還發出清晰的「咚」一聲，然後穩穩地降落在下層的樹枝上，還不忘動動喉嚨把蟲子吞進肚裡。

▲就算蟲子已經在嘴裡，依舊想伸手去抓。（圖／翻攝自IG／@charlies_frogs）

▲結果害自己摔到下層的樹枝。（圖／翻攝自IG／@charlies_frogs）

之後卡莉又再度給了葛波一個雪恥的機會，牠卻在一頓亂揮下自己把蚯蚓打掉，讓飼主只好改用鎳子重新嘗試，這次葛波的嘴巴像垃圾桶般大大彈開，迅速把蚯蚓送進食道，而牠手忙腳亂吃飯的有趣影片也在IG累積了超過129萬次點閱。



