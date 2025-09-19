ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
基隆海科館「波口鱟頭鱝」遭感染死亡　瘦高展缸導致體表常擦傷

▲。（圖／翻攝自台灣動物社會研究會）

▲基隆潮境智能海洋館的波口鱟頭鱝「波波」，最近傳出死訊。（圖／翻攝自台灣動物社會研究會）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日，基隆潮境智能海洋館的「鎮館之寶」波口鱟頭鱝「波波」——傳出死訊，在9月7日因傷口感染不治身亡。目前館方尚未公開說明波波的死因，但動保團體指出館方並未替波波提供足夠的活動空間，造成牠身上經常有擦傷，就連今年應該要執行的野放計畫也遭到喊停。

▲。（圖／翻攝自台灣動物社會研究會）

▲動保團體指出，展示缸不符合波波的習性，造成牠身上經常出現傷口。（圖／翻攝自台灣動物社會研究會）

波口鱟頭鱝又稱「飯匙鯊」，目前被國際自然保護聯盟列為極危物種，主要棲息於1-50 公尺深的近海底層。但生活在潮境海洋館的波波因為展示池空間不足，池底也缺乏可棲息的軟砂，因此身體底部經常出現傷口，最終導致感染死亡。台灣動物社會研究會指出，館方連給波波的食物都是以魚類為主，而非牠們在自然界的主食大型蟹類、龍蝦等甲殼類。

▲。（圖／翻攝自台灣動物社會研究會）

▲展示缸底部無鋪設任何軟質泥沙，且空間狹窄。（圖／翻攝自台灣動物社會研究會）

同時研究會也指出，去年他們透過立委，得知潮境海洋館預計會在今年6月至10月對波波進行放流，沒想到8月時表示波波健康狀況良好，並無立即野放必要。對此海科館產學研究主任施彤煒表示，館方於2024年與就與國內學術單位合作準備野放，當年5月開始對波波進行前置訓練，但成效並尚未穩定，身體有傷時海科館也持續會進行適當的醫療。

▲。（圖／翻攝自美麗海生物圖鑑）

▲波口鱟頭鱝是魟魚的近親，需要海底軟砂棲息。（圖／翻攝自美麗海生物圖鑑）

直到今年7月，波波的健康情況都還算良好，海科館也有考量將其移動到底面積較寬廣的工作站大水槽，但在8月12號時牠的牙齒再度受傷並影響食慾，經過營養強化、人工餵食與抗生素治療後仍因敗血症死亡，目前以完成初步解剖，臨床診斷與切片報告則會在下星期出爐。施彤煒主任也表示，對於瘦高型的缸體，未來將會更謹慎選擇魚種飼育，以免憾事再度發生。

