貓跳台組裝中「主子搶先試用」　白貓姊妹霸占休息屋與紙箱

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一對叫做ぽむ與ぽわ的白貓姊妹，最近鏟屎官幫牠們買了貓跳台回來組裝。等他弄懂說明書準備開始動工，沒想到兩位主子早就自己「搶先試用」，分別霸占休息屋與紙箱，似乎對奴才買回來的新傢俱非常滿意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ぽむ與ぽわ是同胎姊妹，今年10月即將滿4歲。（圖／翻攝自X／@pom_powa_nyan）

螺絲等組裝用的零件散落在地，供貓咪磨爪的貓抓柱、用於停留的跳台階梯也全都躺在地上，等著其他人把它們組裝成一個完整的爬架。然而這對白貓姊妹根本不在乎，分別選擇了休息屋與包裝用的紙箱就鑽進去直接躺下，似乎覺得這樣就已經非常舒適，讓準備組裝的奴才哭笑不得。目前這篇貼文已經在X平台累積了超過179萬次點閱。



▲飼主幫牠們買了跳台，還沒組裝主子就來搶先試用。（圖／翻攝自X／@pom_powa_nyan）

之後飼主當然還是順利把跳台裝好，而ぽむ與ぽわ也很給面子，分別趴在最頂端的貓窩與下方一格的休息屋，似乎對高處的視野與身下的軟墊非常滿意。不少X網友也覺得這對貓咪姊妹的行為非常有趣，「完成前先霸占紙箱」、「牠們看起來很滿足」、「貓：人類，你礙事了」。

▲後來裝好後也有上去躺。（圖／翻攝自X／@pom_powa_nyan）