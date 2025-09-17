吃便當遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

▲楊先生在吃便當，結果遇見虎頭蜂來搶劫燒肉。（圖／Threads@thuwxyz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

你好，我吃一點！網友楊先生參加戶外生態調查，中午休息吃便當時遇見了一隻迷你的「食物搶劫犯」。一隻虎頭蜂在餐盒旁繞來繞去，很堅持要品嘗一下香噴噴的脆皮燒肉，楊先生也很大方的跟牠分享，「你先吃幾口，吃完再換我！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲虎頭蜂停在燒肉上狂啃。（圖／Threads@thuwxyz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

虎頭蜂先是停在楊先生的袖子上洗手，然後迅速飛向便當裡的脆皮豬，用鋒利的前顎將肉切割成小塊送入口中，似乎對味道非常滿意。之後楊先生還幫虎頭蜂把肉拿起來，牠就在離手指不到一公分的地方大吃特吃，啃到一半還轉頭偷瞄，然後果斷選擇了腳下的燒肉，最後吃飽喝足還切了一塊外帶回家。

▲虎頭蜂正在用前顎切割肉塊。（圖／Threads@thuwxyz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蜂狂猛吃，對味道非常滿意。（圖／Threads@thuwxyz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於虎頭蜂的幼蟲是肉食性，因此楊先生推測牠是要把肉帶回巢中育雛，同時也在留言中強調「在野外遇到昆蟲和蛇類，冷靜就對了，其實牠們還比較怕人類」。網友也對楊先生被虎頭蜂「搶劫」時的反應感到驚訝，「虎頭蜂和人的情緒怎麼能那麼穩定」、「你怎麼不怕牠順便吃你手指」、「很厲害的跨物種外交」。

▲正在切肉準備外帶回家給小孩。（圖／Threads@thuwxyz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎頭蜂：燒肉真好吃！！（圖／Threads@thuwxyz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）