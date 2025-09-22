ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「吉度貪吃」搶劫麵線狂吞　舔嘴唇緊盯下秒瞬間犯案

記者賈沐蓉／綜合報導

不論是人或動物，看見自己最愛的美食出現在眼前都會迫不及待。這天飼主給家裡的吉娃娃「玉緒」與「ヲトコ」煮麵線吃，結果剛把食物拿到狗狗們面前，就看見玉緒化身「食物小偷」，趁人不注意咬住碗裡的麵條就開始大口吞。

▲（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

▲圖左是玉緒，圖右則是ヲトコ，兩隻是一對吉娃娃姐妺花（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

玉緒看見麵線跑到自己眼前，目光完全集中在食物上，舔了舔嘴巴就直接咬走一大口，完全不在意旁邊的ヲトコ還沒吃。突然遭到搶劫的飼主也嚇了一大跳，「喂，這已經不只是偷東西了吧！」，幾天後的牠甚至還二度犯案，這次的目標則是主人要吃的牡丹餅，但因為盤子上有保鮮膜所以並未得逞。

▲（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

▲玉緒看見剛冷卻好的麵線，迫不吉待想大吃一頓。（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

▲（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

▲後來還二次犯案偷竊牡丹餅，但失敗了。（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

玉緒搶麵線的專注表情在X平台上引起許多人關注，目前已累積超過1053萬次點閱，更有許多網友的趣味留言，「是要吃光全部的氣勢」、「我家的狗也是像這樣的大胃王」、「好可愛的麵條小偷」。

▲（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

▲玉緒：我要把這碗麵通通吃掉！（圖／翻攝自X／@echigoyamoke）

