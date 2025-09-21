ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
汪寄住阿公家「累得跟狗一樣」　回來狂補眠要大睡特睡7749天

▲豆漿從阿公家回來，直接累爆狂睡。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

4歲的白色米克斯「陳豆漿」是家裡的傲嬌小公主，之前爸媽因為要出國玩，所以把牠送去宜蘭找阿公寄宿。經過一周每天大清早起床散步的洗禮，回家後的豆漿變得「累得跟狗一樣」，上床躺好就開始補眠，把這幾天少睡的通通補回來。

▲。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲躺在枕頭上準備補眠。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

躺在床上的豆漿蓋著小被被，靠著枕頭睡到翻白眼。豆漿馬麻與《ETtoday寵物雲》分享，阿公除了每天早上6點帶豆漿散步，下班後還會再出去逛街，之所以回家會累爆「可能是因為有一天跟阿公去宜蘭快樂跑跑」。平時在家都會陪爸媽睡到自然醒再去運動，「大概早上10點，但沒人吵牠應該可以睡到下午！」

▲。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還睡到翻白眼，要把之前沒睡的全睡回來。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除了床上，沙發也很適合補眠。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

豆漿依舊有跟主人一起出門散步，只不過看起來電量還沒充滿。豆漿馬麻表示牠雖然也愛去公園找好朋狗玩，「但更喜歡睡覺！」。目前被阿公耗光的體力也還沒補滿，當馬麻接受採訪時牠就在旁邊大睡特睡，「現在還在補眠，應該補不完了哈哈」。

▲。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來豆漿跟媽媽有出門散步，但看起來還是沒睡飽。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時其實很愛去公園玩。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發現睡著的醜照上新聞，所以氣噗噗的豆漿。（圖／Threads@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

