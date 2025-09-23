飼主買沙發「結果都狗在睡」　還猛挖軟墊擔任品質測試員

▲黑皮狂挖沙發，幫媽媽測試耐不耐用。（圖／Threads@happy_the_pupppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

德國牧羊犬「黑皮」是隻4歲小男生。之前飼主買了一張新沙發回家，結果自己每天只會使用幾小時，黑皮反而才是牠的忠實客戶，經常自在的一次霸佔整張，好像這件家具本來就是牠的。媽媽才後知後覺自己原來是買了一張狗床回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黑皮躺在床上睡得非常熟。（圖／Threads@happy_the_pupppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黑皮側躺在沙發上，還用靠枕墊頭讓睡姿更符合「狗體工學」，看起來睡的非常舒服。相比之下，身為沙發「金主」的媽媽只有晚上回家後才會坐著休息幾小時，其他時間都是狗兒子在躺。孝順的黑皮還經常擔任沙發品質測試員，狂挖坐墊部位檢查它是否耐用，直到媽媽喊牠「欸！好了啦！先生不要這樣！！」才停止。

▲很認真工作的沙發試用員。（圖／Threads@happy_the_pupppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被媽媽強制停工後似乎不太開心。（圖／Threads@happy_the_pupppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然沙發本身是耐抓的材質，但一直被摧殘也早晚會出事，黑皮媽媽也在留言區說，「希望我們家不要是拋棄式沙發！！為了錢包的健康還是阻止一次是一次」。許多網友也認為沙發當然是黑皮的狗床，「牠睡的好像吃飽後的我」、「牠應該覺得是買給牠個狗使用的」、「有你的氣味狗狗大愛」。

▲為了讓沙發長命百歲，媽媽還是會阻止黑皮一直挖。（圖／Threads@happy_the_pupppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）