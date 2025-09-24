久違回家「被主子哈爆」尾巴炸開　認出是爸爸秒轉奶音撒嬌

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Joshua家裡養了一隻3歲的黑貓「踏踏」。自己之前因為出國一段時間不在家，結果回家時踏踏沒反應過來，瞬間進入警戒模式大聲哈氣威嚇，後來發現是爸爸後立刻從兇巴巴黑豹變成撒嬌小貓，用奶音跟主人討摸摸。

▲飼主剛開門就被踏踏哈氣，認出是爸爸立刻超撒嬌。（圖／Threads@joshuahu0209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主剛開門時，踏踏誤以為是陌生人露出尖牙哈氣，尾巴毛炸開變成「奶瓶刷」，威嚇完才發現這個人的味道好像有點熟悉，仔細靠近他的手聞味道才發現是奴才，眼神立刻從充滿殺氣變得放鬆，聲音也瞬間轉成撒嬌的喵喵叫，主動靠過來蹭蹭要爸爸摸頭拍屁屁。

▲踏踏：這個味道有點熟悉...（圖／Threads@joshuahu0209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Joshua在留言中透露，自己離開期間都有拜託朋友來照顧踏踏，上次出國回家也被主子碎念了非常久。踏踏認出爸爸的前後反差也讓許多網友覺得非常可愛，「緊急撤回一聲哈氣」、「貓：你還知道要回來喔？」、「秒變酷羅欸，發現誤哈趕快賣萌」。

▲發現是爸爸後立刻討摸要拍屁屁。（圖／Threads@joshuahu0209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）