水淹光復鄉「2隻貓都不見」　一樓泥流滾滾飼主焦慮急尋

▲颱風來襲光復鄉淹大水，網友蔡小姐家的2隻貓也因此失蹤。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

樺加沙颱風來襲，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉災情慘重。網友葉小姐的兩隻貓咪「球球」、「兜灰」住在大同村中學街的老家，因為緊急撤離家人無法帶牠們急時避難而失蹤，現在他們非常擔心貓咪的安危，希望主子們能平安回家。

▲失蹤的13歲橘貓球球。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲失蹤的1歲多小貓兜灰。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

9月23日晚間8點左右，葉小姐在Threads帳號發文表示，自己在光復的家一樓已經滅頂，所有東西瞬間被洪水沖走，她與《ETtoday寵物雲》分享，當時在家的媽媽說水淹的非常快，「門口玻璃門一下子就被衝破，事發突然也沒有看到小貓跑去哪裡」，目前失蹤的13歲的橘貓「球球」已經很老，另一隻藍貓「兜灰」則才1歲多。

身在花蓮的飼主也非常焦慮，留言中期盼牠們安全，「我的小貓拜託你們平安，喵喵叫幾聲讓我爸媽跟其他的叔叔阿姨找到你們」。

▲蔡小姐家一樓全部滅頂。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲以前兜灰出門時的影片。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲球球曾經的吃肉泥影片，主人非常擔心他們的安危。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後蔡小姐的媽媽就去2樓避難，但因為停電不敢到處尋找，通往1樓的階梯也被淤泥堵死。當天深夜11點樓下的洪水已有減退的跡象，但還是可以看見泥流滾滾。今日（24日）早上9點18分，消防員到場發現電線走火建議撤離，目前「球球」與「兜灰」仍然下落不明，身在花蓮的飼主也非常焦慮，「我的小貓拜託你們平安，喵喵叫幾聲讓我爸媽跟其他的叔叔阿姨找到你們」。

▲被汙泥堵住的大門。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲23日當天深夜洪水稍退，但還是非常可怕。（圖／Threads@reflection.of.colombia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）