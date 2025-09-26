ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
二貓「偷內褲裹粉」埋砂盆　爸洗完澡氣笑：沒被打過是不是

▲。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪們把奴才的內褲偷走，然後把他埋進貓砂盆裡。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

黑貓「炭吉」與白貓「姆姆」是家裡的搗蛋二貓組，這天飼主Jay洗完澡出來，發現拖下來的內褲被貓皇們拖進砂盆裡，似乎覺得衣服的味道臭臭，還很細心的幫鏟屎官的「內在美」裹滿粉，讓他氣到崩潰「這兩隻沒被打過是不是 ！」

▲。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炭吉跟姆姆似乎覺得爸爸的內褲臭臭。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才剛從浴室出來，就看見自己的內褲被主子們半埋在貓砂中，與便便尿尿待在一起做朋友，兩位兇手則在旁邊呼呼大睡，面對生氣的爸爸依舊毫無悔意，完全不覺得自己有做錯事。Jay也留言表示當然不會教訓炭吉跟姆姆，貓咪們在家都過得超幸福，就連貓砂、飼料都用最貴最好，「用新台幣砸出來的，我是不會真的打牠們唷」。

▲。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被拿去砂盆裹粉的內褲。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姆姆：本喵幫你把內褲埋起來，不錯吧？（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然炭吉跟姆姆很皮，但飼主表示這兩隻邪惡怪獸平時還是很可愛，許多網友也覺得貓咪們這麼做肯定有牠的道理，「就是可能覺得臭臭的所以…」、「牠們覺得直接尿貓砂就好了，內褲多不方便」、「在教你上廁所哈哈」。

▲。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在用疊疊樂姿勢吃飯的兩隻貓。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲炭吉：爸爸還是很寵我們的喔！（圖／Threads@weijay0705提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

