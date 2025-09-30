光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先10/2再分流

▲。（圖／花蓮縣政府提供）

▲光復動物救援站協助照顧災民的寵物、災區獲救的毛孩以及搜救犬。（圖／花蓮縣政府提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

花蓮光復救災持續中，現場也設置「毛孩救助區」，協助災區動物醫療與清潔，總召駱小姐29日晚間發出「飼料罐罐不足」的訊息，希望徵求募捐。在各界的熱心物資迅速湧入下，30號現場存放量能就已達飽和，建議10/2之後再分流配送。

隨著光復鄉家園清淤，過程中越來越多受困動物獲救，第一時間就能送到動物救援站獲得醫療幫助，此外也有寵物美容志工，幫獲救動物與搜救犬洗香香。駱小姐表示，由於物資儲量已達上限，目前以親送為優先，糖廠現場停止寄送物資，寄送可寄到快樂狗，救援小組將服務到10/7日，建議民眾如果計畫捐贈，最好在10/5日前送達以利配送給災民。

▲。（圖／花蓮縣政府提供）

▲目前現場物資充足，建議以親送為優先，寄送最好在10/5日前到達。（圖／花蓮縣政府提供）

駱小姐提到，29日下午開始有志工帶著飼料深入較後面的災區，才發現許多災民不知道可以領取寵物飼料，加上需要將重心放在家園重建，因此很難有心力一直往返領取物資，導致家中毛孩已斷糧好幾天，因此志工協助將大量飼料送入較偏僻的災區，確保寵物們也能滿足溫飽，目前仍急需人手協助整理與配送。

▲。（圖／花蓮縣政府提供）

▲為方便製供整理配送，現場仍需要志工。（圖／花蓮縣政府提供）

駱小姐表示，現場毛孩的糧食、其他物資數量都十分充足，如需捐贈還是以親送優先，但救災現場變動大，許多措施會視情況滾動式調整，有意願幫忙者請加入花蓮光復動物救援line群。

物資寄送地址：

Google搜尋：光復糖廠禮品店，以親送為主！！以親送為主！！（花蓮光復糖廠展售中心）
（民間志工團隊，將會與光復國小志工協助派發物資給飼養毛孩的居民）


●快樂狗寵物旅館（協助安置災民寵物）
花蓮縣吉安鄉南濱路一段5號　0963369254
（只收飼料、罐頭）

有意願協助歡迎加入光復動物救援Line群，有志工解答您的疑問。
小提醒：總召駱小姐擔心手機錯過即時動物救援求助，請熱心民眾先以群組發問為優先喔！

▲花蓮光復動物救援提供

關鍵字： 花蓮光復救災現況募捐動物救援志工

