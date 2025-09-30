ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

記者賈沐蓉／蔡訪報導

傑克羅素「Haru」今年1歲5個月，雖然身體小小但精力旺盛，還兼具聰明與愛吃的特質，媽媽也常讓牠學習各種特技動腦。這回這次牠展現了高難度的「倒車入庫」，自己坐下屁股一路往後挪，最後完美地把自己「停」進背包裡。

▲。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲Haru聽著媽媽的指令，完美倒車進背包。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

影片中的Haru聽著指令，先坐下再倒退，直到身體整個進到背包裡才趴下，成功後還露出燦爛笑容期待主人的誇誇。Haru媽透露，自己是一開始在YouTube查教學影片，但效果沒有很好，「在狗狗後面放另一個異材質讓牠往後，踩到就獎勵」，結果愛犬怎麼都學不會，「應該是牠不理解，我要牠做什麼動作」。

▲。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲Haru：準備出去完了嗎？（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲要拍美照也沒問題。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

直到某天她發現，只要Haru自己做出後退動作時，立刻給予零食與情緒價值，牠很快就「開竅」迅速掌握，就算是曾經學過的指令，只有零食一定就會做，但如果沒點心「就要看心情哈哈」。雖然Haru體型嬌小，但靈魂卻像大型犬熱愛戶外活動，上山下海、玩水探險都難不倒牠。

▲。（圖／Threads@haru_ujrt）

▲到海邊玩超開心，沙子上都是跑出來的腳印。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲。（圖／Threads@haru_ujrt）

▲每天都一定要出來跑跑放電。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

